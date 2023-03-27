Польша отказалась отдавать Украине все советские истребители

27 марта 2023 в 12:03 Размер текста - 17 +

Польша будет передавать истребители Украине постепенно Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Польша не отдаст Украине все имеющиеся в стране советские истребители МИГ-29. Об этом сообщил заместитель МИД республики Павел Яблоньский. «Нет, я не думаю, что мы отдадим Украине все истребители МиГ-29. <…> Передача самолетов будет осуществляться последовательно», — уточнил Павел Яблоньский в эфире польской радиостанции RMF FM. По его словам, такое решение повлияет на эффективность поставок, а также на укрепление безопасности Польши. В распоряжении страны находятся 28 истребителей МИГ. Ранее Польша выставила счет Евросоюзу за поставки оружия для Украины. Его сумма составила два миллиарда евро. Многие страны мира начали оказывать поддержку Киева после начала спецоперации РФ. Ранее в Польше подчеркнули, что страны НАТО также договорились о передаче Украине истребителей F-16.

Польша не отдаст Украине все имеющиеся в стране советские истребители МИГ-29. Об этом сообщил заместитель МИД республики Павел Яблоньский. «Нет, я не думаю, что мы отдадим Украине все истребители МиГ-29. <…> Передача самолетов будет осуществляться последовательно», — уточнил Павел Яблоньский в эфире польской радиостанции RMF FM. По его словам, такое решение повлияет на эффективность поставок, а также на укрепление безопасности Польши. В распоряжении страны находятся 28 истребителей МИГ. Ранее Польша выставила счет Евросоюзу за поставки оружия для Украины. Его сумма составила два миллиарда евро. Многие страны мира начали оказывать поддержку Киева после начала спецоперации РФ. Ранее в Польше подчеркнули, что страны НАТО также договорились о передаче Украине истребителей F-16.