02 апреля 2023

Путин распорядился о создании фонда поддержки участников СВО

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Вручение "Героя России" в Кремле. Москва, путин владимир
Учредителем фонда Владимир Путин назначил правительство РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников специальной военной операции и семей погибших бойцов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В целях создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и активную деятельность участников специальной военной операции, постановляю считать целесообразным создание Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции „Защитники Отечества“. Учредителем Фонда от имени РФ является правительство», — говорится в указе.

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников специальной военной операции и семей погибших бойцов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «В целях создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и активную деятельность участников специальной военной операции, постановляю считать целесообразным создание Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции „Защитники Отечества“. Учредителем Фонда от имени РФ является правительство», — говорится в указе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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