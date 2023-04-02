Путин распорядился о создании фонда поддержки участников СВО

Учредителем фонда Владимир Путин назначил правительство РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников специальной военной операции и семей погибших бойцов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«В целях создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и активную деятельность участников специальной военной операции, постановляю считать целесообразным создание Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции „Защитники Отечества“. Учредителем Фонда от имени РФ является правительство», — говорится в
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