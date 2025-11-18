Россиянам посоветовали удалить одну известную компьютерную игру во избежание проблем
Горелкин напомнил, что он еще в прошлом году заявлял о том, что компания имеет все шансы оказаться в списке нежелательных в РФ
Фото: Георгий Бергал © URA.RU
Жителям России порекомендовали удалить игры украинской компании GSC Game World, которая признана нежелательной в стране. В частности, речь идет об игре S.T.A.L.K.E.R, написал в своем telegram-канале первый зампредседателя ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин.
«Стоит ли переживать тем, кто эту продукцию приобретал? Думаю, что во избежание возможных проблем разумным решением будет от нее избавиться», — написал Горелкин. Он предположил, что в ближайшее время маркетплейсы перестанут продавать игры производства этой компании.
GSC Game World была признана нежелательной в России решением Генпрокуратуры. Это произошло из-за того, что компания спонсировала ВСУ. Так, в 2022-м она перевела фонду помощи украинских боевиков около 17 миллионов долларов США. На эти деньги были приобретены ударные БПЛА, комплектующие к ним и машины.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.