Россиянам посоветовали удалить одну известную компьютерную игру во избежание проблем

Жителям России порекомендовали удалить игры украинской компании GSC Game World, которая признана нежелательной в стране. В частности, речь идет об игре S.T.A.L.K.E.R, написал в своем telegram-канале первый зампредседателя ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин.

«Стоит ли переживать тем, кто эту продукцию приобретал? Думаю, что во избежание возможных проблем разумным решением будет от нее избавиться», — написал Горелкин. Он предположил, что в ближайшее время маркетплейсы перестанут продавать игры производства этой компании.