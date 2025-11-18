Москву атаковали дроны, а об операции ВС РФ в Судже хотят снять кино: главное об СВО к 18 ноября

Эмир Кустурица заявил, что фильм о битве в Судже был бы самым лучшим рассказом о произошедшем Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российскую столицу вечером 18 ноября атаковали три дрона украинской армии. Все атаки были успешно отражены средствами ПВО. При этом в Росавиации сообщили, что в Москве временно прекратили работу два аэропорта — Внуково и Шереметьево на фоне текущей ситуации. Меры приняты в целях обеспечения безопасности пассажиров.

Помимо прочего, сербский кинорежиссер Эмир Кустурица рассматривает возможность снять фильм, посвященный операции «Поток», в ходе которой ВС РФ освободили город Суджа в Курской области. Режиссер отметил, что эта операция внесла весомый вклад в освобождение населенного пункта. Главное о спецоперации на Украине — в материале URA.RU.

Кустурица хочет снять фильм о спецоперации

Сербский кинорежиссер не исключает возможности создания киноленты, которая будет посвящена событиям СВО, — такая идея кажется ему перспективной. Кустурица сообщил, что его внимание привлек эпизод, связанный с операцией «Поток» российских военных в Курской области — он сыграл значительную роль в освобождении Суджи.

Режиссер считает, что особенно интересно было бы показать историю, связанную с тем, как бойцы сводного штурмового отряда преодолели по трубе газотранспортной системы расстояние около 15 километров и внезапно для ВСУ вышли в глубине их боевых порядков. Такой сюжет смог бы ярко продемонстрировать как символическое значение событий, так и особенности военной стратегии ВС РФ.

Путин заявил, что бойцы СВО всегда помнят, что за ними стоит Россия

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что участники специальной военной операции, находящиеся на передовой, подобно бойцам, защищавшим Сталинград, осознают: за их спинами — вся Россия. В рамках церемонии закладки атомного ледокола «Сталинград» он также обратился к ветерану Сталинградской битвы и выразил искреннюю признательность не только ему, но и всем его сослуживцам. Президент отметил, что они не только защищали Родину, но и внесли значительный вклад в ее возрождение в послевоенный период.

ФСБ задержала двух завербованных Украиной женщин, шпионивших за ВС РФ

В Херсонской области сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали двух женщин, которых подозревают в шпионаже в пользу украинских спецслужб. Согласно информации ведомства, задержанные — гражданки России и Украины, их возраст — около 50 лет. Женщины самостоятельно собирали сведения о расположении российских военнослужащих и маршрутах перемещения военной техники. Собранную информацию они передавали сотрудникам Главного управления разведки (ГУР) Украины посредством мессенджера Telegram. В ФСБ утверждают, что целью передачи данных было нанесение ущерба ВС РФ, уничтожение их вооружения и срыв выполнения боевых задач.

ВС РФ продолжают освобождение Харьковской области

По данным Минобороны РФ, в Харьковской области продолжаются боевые операции, в ходе которых российские войска освобождают территории и осуществляют регулярные удары по объектам и позициям ВСУ. Так, сегодня стало известно об освобождении населенного пункта Цельное.

За последние сутки в зоне действий группировки «Север» ВСУ потеряли до 115 военнослужащих, а в зоне ответственности группировки «Восток» — более 350 человек. Кроме того, за сутки российские средства ПВО уничтожили три управляемые авиабомбы и 206 беспилотников ВСУ.

Что происходит в удерживаемом ВСУ Красноармейске

Армия России взяла в плен двух военных ВСУ, переодевшихся в гражданское

В Красноармейске военнослужащие штурмового подразделения второй гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Центр» взяли в плен двух бойцов ВСУ. Это произошло в микрорайоне Лазурный: бойцы противника скрывались в одном из многоквартирных домов, надев украденную гражданскую одежду. В Минобороны РФ рассказал URA.RU, что противник по приказу командования должен был открывать огонь по мирным жителям, которые стремились приблизиться к российским военным. По словам пленных украинцев, командиры обрекли их на гибель. Кроме того, они признали факт мародерства в оставленных жильцами квартирах — в ходе досмотра у захваченных в плен были обнаружены вещи, похищенные из жилых помещений, включая старые проигрыватели, шуруповерты и ноутбуки.

ВС РФ спасли восемь мирных жителей из Красноармейска

В ходе освобождения города военнослужащие группировки «Центр» эвакуировали восемь мирных жителей. В оборонном ведомстве сообщили URA.RU, что местные жители нередко вынуждены скрываться в подвалах, и военные оказывают им существенную поддержку: снабжают медикаментами и продуктами питания, оказывают медицинскую помощь. Эвакуированные граждане не могли покинуть зону боевых действий и увидеться с родными на протяжении почти года. Сейчас они находятся в пункте временного размещения в безопасном районе, где получают всю необходимую помощь.

Украинские бойцы минировали гражданские дома и магазины в Красноармейске

В городе ВСУ осуществляли обстрелы жилых домов и торговых точек. Такие сведения предоставили Александра и Никита Ивановы, которые были эвакуированы из населенного пункта. По словам первой, украинские военные проявляли жестокость.

"[Российские солдаты] медикаментами помогали, еду давали, сигареты. Все, что можно было, они отдавали людям. Не то, что украинцы — забирали последнее, даже людей убивали. Когда еще были позиции у них на железной дороге, они просто выпускали свои мины людям в дома и под магазин. У меня была связь, потому что я работала в магазине, в который залетела мина. Меня в магазине они хотели убить, предлагали сексуальные услуги", — заявила Александра для Минобороны.

Ей удалось покинуть магазин, после чего боец ВСУ открыл огонь по объекту. Эвакуированный Виктор Мельниченко также рассказал о тяжелой ситуации в Красноармейске — жители старались не выходить из домов, так как противник воспринимал их как врагов и мог атаковать, в том числе с помощью дронов.

Новый поворот в мобилизационной программе на Украине

ВСУ начали отправлять на фронт пенсионеров

Бывший командир разведгруппы батальона имени Максима Кривоноса с позывным Борзый сообщил о практике принудительного привлечения пенсионеров к участию в боевых действиях на стороне Украины. Такие призывники в силу преклонного возраста и физической усталости не способны эффективно вести бои.

В селах Украины не осталось мужчин из-за мобилизации

Военнопленный Владислав Музыка, служивший в 33-м отдельном штурмовом полку ВСУ, сообщил, что в результате насильственной мобилизации в украинских селах практически не осталось мужчин. Территориальные центры комплектования (ТЦК), выполняющие функции, аналогичные военкоматам, осуществляют задержания прямо на улицах. Пленный также подчеркнул, что был мобилизован, несмотря на наличие медицинских противопоказаний.

Кроме того, он затронул вопрос коррупции на Украине. Пленный выразил сомнение в правдивости заявлений украинского президента Владимира Зеленского о благополучной ситуации в стране.

