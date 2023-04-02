02 апреля 2023
01 апреля 2023

Россель раскроет, как стать губернатором Свердловской области

Экс-губернатор Россель поделится политическим опытом со студентами УрФУ
© Служба новостей «URA.RU»
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Эдуард Россель в РАНХиГС. Екатеринбург , россель эдуард
Эдуард Россель поделится профессиональным политическим опытом со студентами УрФУ Фото:

Бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель поведает о своем пути становления студентам Уральского федерального университета (УрФУ). Об этом URA.RU рассказали студенты УрФУ.

«Бывший губернатор Эдуард Россель сегодня выступает перед студентами в УрФУ. Планируется, что Россель расскажет немного о себе, своей родословной, а потом поделится своим политическим опытом. Кроме всего, он поделится информацией о том, как стать губернатором. Говорят, что лекция продлится три часа», — делятся собеседники агентства.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в УрФУ. Оперативный ответ получить не удалось.

Эдуард Россель родился 8 октября 1937 года в селе (ныне городе) Бор Борского района Горьковской области. Родители — поволжские немцы. С 1991 года по 1993 год — глава администрации, с 1995 по 2009 год — губернатор Свердловской области.

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Бывший губернатор Свердловской области Эдуард Россель поведает о своем пути становления студентам Уральского федерального университета (УрФУ). Об этом URA.RU рассказали студенты УрФУ. «Бывший губернатор Эдуард Россель сегодня выступает перед студентами в УрФУ. Планируется, что Россель расскажет немного о себе, своей родословной, а потом поделится своим политическим опытом. Кроме всего, он поделится информацией о том, как стать губернатором. Говорят, что лекция продлится три часа», — делятся собеседники агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в УрФУ. Оперативный ответ получить не удалось. Эдуард Россель родился 8 октября 1937 года в селе (ныне городе) Бор Борского района Горьковской области. Родители — поволжские немцы. С 1991 года по 1993 год — глава администрации, с 1995 по 2009 год — губернатор Свердловской области.
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