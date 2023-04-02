02 апреля 2023
01 апреля 2023
31 марта 2023

В Курганской области прощаются с военным водителем, погибшим в ходе СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, кладбище, свеча памяти, похороны
Житель города Далматово погиб в зоне СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Курганской области в городе Далматово 3 апреля прощаются с военным водителем Владиславом Сметаниным, погибшем в ходе спецоперации (СВО). Об этом сообщили в группе «Подслушано в Далматово» в соцсети «ВКонтакте». В областном военкомате подтвердили гибель военнослужащего.

«Владислав Сметанин. Рядовой, водитель автомобильного взвода автороты. Ушел служить из Далматово. Военнослужащему было 30 лет», — сообщили агентству в комиссариате. Прощание проходит в далматовском культурно-досуговом центре.

Россия проводит спецоперацию с 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, главной задачей российской армии является демилитаризация и денацификация Украины.

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В Курганской области в городе Далматово 3 апреля прощаются с военным водителем Владиславом Сметаниным, погибшем в ходе спецоперации (СВО). Об этом сообщили в группе «Подслушано в Далматово» в соцсети «ВКонтакте». В областном военкомате подтвердили гибель военнослужащего. «Владислав Сметанин. Рядовой, водитель автомобильного взвода автороты. Ушел служить из Далматово. Военнослужащему было 30 лет», — сообщили агентству в комиссариате. Прощание проходит в далматовском культурно-досуговом центре. Россия проводит спецоперацию с 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, главной задачей российской армии является демилитаризация и денацификация Украины.
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