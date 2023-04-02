В Курганской области прощаются с военным водителем, погибшим в ходе СВО

В Курганской области в городе Далматово 3 апреля прощаются с военным водителем Владиславом Сметаниным, погибшем в ходе спецоперации (СВО). Об этом сообщили в группе «Подслушано в Далматово» в соцсети «ВКонтакте». В областном военкомате подтвердили гибель военнослужащего.
«Владислав Сметанин. Рядовой, водитель автомобильного взвода автороты. Ушел служить из Далматово. Военнослужащему было 30 лет», — сообщили агентству в комиссариате. Прощание проходит в далматовском культурно-досуговом центре.
Россия проводит спецоперацию с 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, главной задачей российской армии является демилитаризация и денацификация Украины.
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