Пермяков возмутил ответ «Пермских терм» на жалобы о высоких ценах

03 апреля 2023 в 13:21 Размер текста - 17 +

Пермяков возмутила цена в термах — 3000 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пермяков возмутил язвительный ответ «Пермских терм» на жалобы жителей о дороговизне билетов, который появился в паблике соцсети «ВКонтакте». Термы в своем сообщении сравнили себя с BMW, Merсedes и Nestle и задали вопрос пермякам: «Заходите ли вы к этим компаниям в сообщества и спрашиваете, почему у них такая дорогая продукция?». На это группа получила шквал негативных комментариев. «Зачем сразу с BMW себя сравнивать? Я бы еще понял, если бы эта „аквадискотека“ хотя бы лет пять отстояла и это было бы просто повышение цен. А тут они на рынок заходят, вышибая дверь с ноги и выставляя неприличный ценник совершенно необоснованно», — написал Иван Бабушкин. «Такие бренды как BMW и Mercedes за свою цену предлагают сервис. А у вас, ребят… Даже сайта нет, зато есть цены сразу. Я так понимаю, парковки нормальной нет, сам комплекс не сказать, что удобно расположен, маркетинговая кампания на уровне 13-летних школьников, которые специально провоцируют, а потом обижаются», — откомментировал Михаил Фуфачев. «За такую стоимость, действительно, лучше съездить в Екатеринбург в „Баден-Баден“. Вот там действительно можно сравнить комплекс с Mercedes и BMW. Ценник в разы меньше, территория огромная, много развлечений, даже не замечаешь как пролетает время. А тут просто на бывшем заводе открыли пару бассейнов и поставили одну пальму в горшке и просят за это 3000 рублей», — отметил Егор Салов. Многие также заметили, что такой тон разговора — слишком язвительный и в целом неприемлем к потенциальным посетителям. Всего пост собрал 324 комментария, 224 репоста и разошелся по соцсетям. Пермяки шутят, что чтобы сравнивать себя с BMW, нужно быть BMW, а не «восьмеркой с района». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермяков возмутил язвительный ответ «Пермских терм» на жалобы жителей о дороговизне билетов, который появился в паблике соцсети «ВКонтакте». Термы в своем сообщении сравнили себя с BMW, Merсedes и Nestle и задали вопрос пермякам: «Заходите ли вы к этим компаниям в сообщества и спрашиваете, почему у них такая дорогая продукция?». На это группа получила шквал негативных комментариев. «Зачем сразу с BMW себя сравнивать? Я бы еще понял, если бы эта „аквадискотека“ хотя бы лет пять отстояла и это было бы просто повышение цен. А тут они на рынок заходят, вышибая дверь с ноги и выставляя неприличный ценник совершенно необоснованно», — написал Иван Бабушкин. «Такие бренды как BMW и Mercedes за свою цену предлагают сервис. А у вас, ребят… Даже сайта нет, зато есть цены сразу. Я так понимаю, парковки нормальной нет, сам комплекс не сказать, что удобно расположен, маркетинговая кампания на уровне 13-летних школьников, которые специально провоцируют, а потом обижаются», — откомментировал Михаил Фуфачев. «За такую стоимость, действительно, лучше съездить в Екатеринбург в „Баден-Баден“. Вот там действительно можно сравнить комплекс с Mercedes и BMW. Ценник в разы меньше, территория огромная, много развлечений, даже не замечаешь как пролетает время. А тут просто на бывшем заводе открыли пару бассейнов и поставили одну пальму в горшке и просят за это 3000 рублей», — отметил Егор Салов. Многие также заметили, что такой тон разговора — слишком язвительный и в целом неприемлем к потенциальным посетителям. Всего пост собрал 324 комментария, 224 репоста и разошелся по соцсетям. Пермяки шутят, что чтобы сравнивать себя с BMW, нужно быть BMW, а не «восьмеркой с района».