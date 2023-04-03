Подозреваемую в убийстве военкора Татарского задержали

Дарья Трепова задержана оперативными службами
новость из сюжетаПри взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский
Подозреваемая в убийстве военкора Владлена Татарского Дарья Трепова задержана оперативными службами. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.
«По подозрению в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурга сотрудниками СК России задержана Дарья Трепова», — сообщает ведомство в
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