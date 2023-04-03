Подозреваемую в убийстве военкора Татарского задержали

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Открытие нового опорного пункта Отдела полиции № 4 в микрорайоне Академический. Екатеринбург, мвд, шеврон, полиция, охрана правопорядка, правоохранительные органы
Дарья Трепова задержана оперативными службами Фото:
новость из сюжета
При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский

Подозреваемая в убийстве военкора Владлена Татарского Дарья Трепова задержана оперативными службами. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

«По подозрению в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурга сотрудниками СК России задержана Дарья Трепова», — сообщает ведомство в Telegram. В комитете отметили, что его сотрудники действовали совместно с оперативными службами.

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Подозреваемая в убийстве военкора Владлена Татарского Дарья Трепова задержана оперативными службами. Об этом сообщает Следственный комитет РФ. «По подозрению в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурга сотрудниками СК России задержана Дарья Трепова», — сообщает ведомство в Telegram. В комитете отметили, что его сотрудники действовали совместно с оперативными службами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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