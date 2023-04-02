Старейшая пермская судоходная компания получила миллионные убытки

Пермское ПАО «СК «Камское речное пароходство» в 2022 году получило миллионные убытки

03 апреля 2023 в 13:20 Размер текста - 17 +

В 2022 году судоходная компания ухудшила финансовые показатели (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU ПАО «СК «Камское речное пароходство» перестало быть прибыльным предприятием. В 2022 году старейшая пермская судоходная компания получила убыток на сумму более пяти миллионов рублей. Соответствующие данные указаны в отчете о финансовых результатах, опубликованном в сервисе «Интерфакс-ЦРКИ». «ПАО «Судоходная компания «Камское речное пароходство», отчет о финансовых результатах за 2022 год. Выручка — 10,4 млн рублей, убыток — 5,1 млн рублей», — сообщается в документе. В 2021 году предприятие получило выручку в 9,9 млн рублей, а также чистую прибыль в 1,1 млн рублей. Пермская СК «КРП» была создана в 1993 году, став правопреемником Камского речного пароходства МРФ РСФСР, образованного в 1931 году. Предприятие занимается внутренними речными грузовыми перевозками водным транспортом, добычей нерудных строительных материалов, пассажирскими местными и турперевозками. В 2011 году компания оказалась в центре скандала, связанного с затоплением принадлежащего ей пассажирского теплохода «Булгария». Тогда в результате трагедии погибли 122 человека.

ПАО «СК «Камское речное пароходство» перестало быть прибыльным предприятием. В 2022 году старейшая пермская судоходная компания получила убыток на сумму более пяти миллионов рублей. Соответствующие данные указаны в отчете о финансовых результатах, опубликованном в сервисе «Интерфакс-ЦРКИ». «ПАО «Судоходная компания «Камское речное пароходство», отчет о финансовых результатах за 2022 год. Выручка — 10,4 млн рублей, убыток — 5,1 млн рублей», — сообщается в документе. В 2021 году предприятие получило выручку в 9,9 млн рублей, а также чистую прибыль в 1,1 млн рублей. Пермская СК «КРП» была создана в 1993 году, став правопреемником Камского речного пароходства МРФ РСФСР, образованного в 1931 году. Предприятие занимается внутренними речными грузовыми перевозками водным транспортом, добычей нерудных строительных материалов, пассажирскими местными и турперевозками. В 2011 году компания оказалась в центре скандала, связанного с затоплением принадлежащего ей пассажирского теплохода «Булгария». Тогда в результате трагедии погибли 122 человека.