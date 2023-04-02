02 апреля 2023
01 апреля 2023
31 марта 2023

Пермские силовики накрыли наркопритон, организованный семейной парой

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовые структуры. Пермь, фсб, собр, группа захвата, пистолет в кобуре, спецназ, омон, чвк, штурмовик
Силовики пресекли деятельность незаконного притона Фото:

В Перми семейная пара устроила в своей квартире наркопритон. Его деятельность пресекли сотрудники полиции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по городу Перми.

«В Перми сожители сдавали свое жилье людям для того, чтобы они приходили и употребляли там наркотические вещества. В качестве оплаты за услуги от клиентов принимались не только деньги, но и наркотики», — рассказали в полиции. При осмотре квартиры правоохранители изъяли одноразовые шприцы, упаковки и ампулы с лекарственными средствами и другие предметы, используемые для употребления запрещенных веществ.

Задержанные 36-летний мужчина и его 40-летняя сожительница уже были ранее судимы за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. В отношении них возбуждено уголовное дело, паре грозит до шести лет тюрьмы.

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В Перми семейная пара устроила в своей квартире наркопритон. Его деятельность пресекли сотрудники полиции. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по городу Перми. «В Перми сожители сдавали свое жилье людям для того, чтобы они приходили и употребляли там наркотические вещества. В качестве оплаты за услуги от клиентов принимались не только деньги, но и наркотики», — рассказали в полиции. При осмотре квартиры правоохранители изъяли одноразовые шприцы, упаковки и ампулы с лекарственными средствами и другие предметы, используемые для употребления запрещенных веществ. Задержанные 36-летний мужчина и его 40-летняя сожительница уже были ранее судимы за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. В отношении них возбуждено уголовное дело, паре грозит до шести лет тюрьмы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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