02 апреля 2023

В Свердловской области запретили жарить шашлыки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Масленица в парке Маяковского. Екатеринбург, самовар, парк маяковского, шашлыки, цпкио имени маяковского, жарит мясо
Свердловчанам придется воздержаться от походов на пикник с шашлыками Фото:

В Свердловской области запретят жарить шашлыки в лесу. Ограничение вступит в силу с 15 апреля. Данная информация прозвучала в ходе пресс-конференции, посвященной подготовке к пожароопасному сезону в Уральском федеральном округе.

«С 15 апреля в регионе будет объявлен пожароопасный сезон. В этом году впервые создано подразделение по тушению торфяных пожаров при министерстве общественной безопасности по указу губернатора Свердловской области», — отметили в региональном МЧС на конференции в «Интерфаксе».

Ранее URA.RU писало, что жители ЖК «Мичуринский» (Екатеринбург) в преддверии майских праздников получили печальное известие: жарить шашлыки во дворе домов комплекса запрещено. Соответствующее послание для собственников и гостей оставили на входных дверях.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

В Свердловской области запретят жарить шашлыки в лесу. Ограничение вступит в силу с 15 апреля. Данная информация прозвучала в ходе пресс-конференции, посвященной подготовке к пожароопасному сезону в Уральском федеральном округе. «С 15 апреля в регионе будет объявлен пожароопасный сезон. В этом году впервые создано подразделение по тушению торфяных пожаров при министерстве общественной безопасности по указу губернатора Свердловской области», — отметили в региональном МЧС на конференции в «Интерфаксе». Ранее URA.RU писало, что жители ЖК «Мичуринский» (Екатеринбург) в преддверии майских праздников получили печальное известие: жарить шашлыки во дворе домов комплекса запрещено. Соответствующее послание для собственников и гостей оставили на входных дверях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...