В Свердловской области запретили жарить шашлыки

В Свердловской области запретят жарить шашлыки в лесу. Ограничение вступит в силу с 15 апреля. Данная информация прозвучала в ходе пресс-конференции, посвященной подготовке к пожароопасному сезону в Уральском федеральном округе.
«С 15 апреля в регионе будет объявлен пожароопасный сезон. В этом году впервые создано подразделение по тушению торфяных пожаров при министерстве общественной безопасности по указу губернатора Свердловской области», — отметили в региональном МЧС на конференции в «Интерфаксе».
Ранее URA.RU писало, что жители ЖК «Мичуринский» (Екатеринбург) в преддверии майских праздников получили печальное известие: жарить шашлыки во дворе домов комплекса запрещено. Соответствующее послание для собственников и гостей оставили на входных дверях.
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