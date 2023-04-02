В Свердловской области запретили жарить шашлыки

03 апреля 2023 в 15:00 Размер текста - 17 +

Свердловчанам придется воздержаться от походов на пикник с шашлыками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Свердловской области запретят жарить шашлыки в лесу. Ограничение вступит в силу с 15 апреля. Данная информация прозвучала в ходе пресс-конференции, посвященной подготовке к пожароопасному сезону в Уральском федеральном округе. «С 15 апреля в регионе будет объявлен пожароопасный сезон. В этом году впервые создано подразделение по тушению торфяных пожаров при министерстве общественной безопасности по указу губернатора Свердловской области», — отметили в региональном МЧС на конференции в «Интерфаксе». Ранее URA.RU писало, что жители ЖК «Мичуринский» (Екатеринбург) в преддверии майских праздников получили печальное известие: жарить шашлыки во дворе домов комплекса запрещено. Соответствующее послание для собственников и гостей оставили на входных дверях.

В Свердловской области запретят жарить шашлыки в лесу. Ограничение вступит в силу с 15 апреля. Данная информация прозвучала в ходе пресс-конференции, посвященной подготовке к пожароопасному сезону в Уральском федеральном округе. «С 15 апреля в регионе будет объявлен пожароопасный сезон. В этом году впервые создано подразделение по тушению торфяных пожаров при министерстве общественной безопасности по указу губернатора Свердловской области», — отметили в региональном МЧС на конференции в «Интерфаксе». Ранее URA.RU писало, что жители ЖК «Мичуринский» (Екатеринбург) в преддверии майских праздников получили печальное известие: жарить шашлыки во дворе домов комплекса запрещено. Соответствующее послание для собственников и гостей оставили на входных дверях.