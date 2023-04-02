После приезда заместителей губернатора в курганском округе обсуждают увольнение вице-мэра

В Целинном округе уволили заместителя главы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Целинном округе Курганской области обсуждают увольнение заместителя главы Анастасии Фаткуллиной после проверки, которую устроили заместители губернатора Вадима Шумкова Наталья Кирилова и Константин Малышев. Об этом URA.RU сообщили источники из бывших чиновников администрации.

«По инициативе правительства области отправлена в отставку заместитель главы по экономике Фаткуллина. Есть информация, что это не последняя отставка», — поделился инсайдер.

Причину увольнения Фаткуллиной инсайдеры связывают с приездом комиссии. На минувшей неделе округ посетили замы губернатора Кирилова и Малышев. Они проконтролировали качество и ход ремонтных работ на социальных объектах и дорогах округа.

Редакции URA.RU не удалось получить оперативный комментарий — по телефонам в администрации не ответили ни по одному номеру. На вопрос в соцсети «ВКонтакте» в мэрии Целинного попросили направить запрос. На момент публикации материала ответ не был получен.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков отправил своих подчиненных с проверкой в Целинный округ. Они проконтролировали ремонт трех школ.