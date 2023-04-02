02 апреля 2023
01 апреля 2023

После приезда заместителей губернатора в курганском округе обсуждают увольнение вице-мэра

© Служба новостей «URA.RU»
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Приемная главы Кетовского района Дружкова Андрея. Кетово, кетово, приемная администрации кетово
В Целинном округе уволили заместителя главы Фото:

В Целинном округе Курганской области обсуждают увольнение заместителя главы Анастасии Фаткуллиной после проверки, которую устроили заместители губернатора Вадима Шумкова Наталья Кирилова и Константин Малышев. Об этом URA.RU сообщили источники из бывших чиновников администрации.

«По инициативе правительства области отправлена в отставку заместитель главы по экономике Фаткуллина. Есть информация, что это не последняя отставка», — поделился инсайдер.

Причину увольнения Фаткуллиной инсайдеры связывают с приездом комиссии. На минувшей неделе округ посетили замы губернатора Кирилова и Малышев. Они проконтролировали качество и ход ремонтных работ на социальных объектах и дорогах округа.

Редакции URA.RU не удалось получить оперативный комментарий — по телефонам в администрации не ответили ни по одному номеру. На вопрос в соцсети «ВКонтакте» в мэрии Целинного попросили направить запрос. На момент публикации материала ответ не был получен.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков отправил своих подчиненных с проверкой в Целинный округ. Они проконтролировали ремонт трех школ.

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В Целинном округе Курганской области обсуждают увольнение заместителя главы Анастасии Фаткуллиной после проверки, которую устроили заместители губернатора Вадима Шумкова Наталья Кирилова и Константин Малышев. Об этом URA.RU сообщили источники из бывших чиновников администрации. «По инициативе правительства области отправлена в отставку заместитель главы по экономике Фаткуллина. Есть информация, что это не последняя отставка», — поделился инсайдер. Причину увольнения Фаткуллиной инсайдеры связывают с приездом комиссии. На минувшей неделе округ посетили замы губернатора Кирилова и Малышев. Они проконтролировали качество и ход ремонтных работ на социальных объектах и дорогах округа. Редакции URA.RU не удалось получить оперативный комментарий — по телефонам в администрации не ответили ни по одному номеру. На вопрос в соцсети «ВКонтакте» в мэрии Целинного попросили направить запрос. На момент публикации материала ответ не был получен. Ранее URA.RU писало, что губернатор Вадим Шумков отправил своих подчиненных с проверкой в Целинный округ. Они проконтролировали ремонт трех школ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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