26 марта 2023

Курганский губернатор отправил подчиненных в округ, где работали силовики. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие элеватора.Курган, депутат, чиновник, герб российской империи, красная папка, губернатор
Чиновников курганского правительства отправили с проверкой в Целинный округ (архивное фото) Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков отправил своих заместителей Константина Малышева и Наталью Кирилову с проверкой в Целинный округ. Информация об этом опубликована в официальной группе правительства в соцсети «ВКонтакте». Ранее в окружной администрации силовики провели обыски.

«По поручению губернатора члены президиума правительства во главе с заместителями главы региона Константином Малышевым и Натальей Кириловой проконтролировали качество и ход ремонтных работ на социальных объектах и дорогах округа», — указано в сообщении. Они проверили, как идет ремонт трех школ. На это выделено около 86,5 млн рублей. Также чиновники правительства оценили состояние парка «Победа» в Целинном, поставили перед руководством округа задачи на ближайшее время.

Ранее URA.RU сообщало, что в начале февраля сотрудники силовых структур провели проверку и выемку документов по контракту о пристрое спортивного зала к школе в администрации. До этого с поста главы Целинного округа неожиданно ушел Александр Сытов.

Курганские чиновники проверили ремонт объектов в Целинном округе: фото
В Целинном округе ремонтируют дороги и соцобъекты
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Курганские чиновники проверили ремонт объектов в Целинном округе: фото
Подчиненных в округ отправил губернатор Шумков
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Губернатор Курганской области Вадим Шумков отправил своих заместителей Константина Малышева и Наталью Кирилову с проверкой в Целинный округ. Информация об этом опубликована в официальной группе правительства в соцсети «ВКонтакте». Ранее в окружной администрации силовики провели обыски. «По поручению губернатора члены президиума правительства во главе с заместителями главы региона Константином Малышевым и Натальей Кириловой проконтролировали качество и ход ремонтных работ на социальных объектах и дорогах округа», — указано в сообщении. Они проверили, как идет ремонт трех школ. На это выделено около 86,5 млн рублей. Также чиновники правительства оценили состояние парка «Победа» в Целинном, поставили перед руководством округа задачи на ближайшее время. Ранее URA.RU сообщало, что в начале февраля сотрудники силовых структур провели проверку и выемку документов по контракту о пристрое спортивного зала к школе в администрации. До этого с поста главы Целинного округа неожиданно ушел Александр Сытов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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