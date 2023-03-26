Чиновников курганского правительства отправили с проверкой в Целинный округ (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков отправил своих заместителей Константина Малышева и Наталью Кирилову с проверкой в Целинный округ. Информация об этом опубликована в официальной группе правительства в соцсети «ВКонтакте». Ранее в окружной администрации силовики провели обыски.

«По поручению губернатора члены президиума правительства во главе с заместителями главы региона Константином Малышевым и Натальей Кириловой проконтролировали качество и ход ремонтных работ на социальных объектах и дорогах округа», — указано в сообщении. Они проверили, как идет ремонт трех школ. На это выделено около 86,5 млн рублей. Также чиновники правительства оценили состояние парка «Победа» в Целинном, поставили перед руководством округа задачи на ближайшее время.

Ранее URA.RU сообщало, что в начале февраля сотрудники силовых структур провели проверку и выемку документов по контракту о пристрое спортивного зала к школе в администрации. До этого с поста главы Целинного округа неожиданно ушел Александр Сытов.

В Целинном округе ремонтируют дороги и соцобъекты Фото: правительство Курганской области/«ВКонтакте»