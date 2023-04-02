Греф открыл IT-школу в Сургуте

Герман Греф открыл в Сургуте кампус «Школы 21» Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Президент и председатель правления «Сбербанка» Герман Греф открыл в Сургуте кампус «Школы 21», части проекта по созданию сети IT-школ, который реализуется «Сбером» и правительством ХМАО. Греф отметил, что новый проект, который изначально базировался на франшизе зарубежной «Школы 42», в итоге стал более продвинутым, сообщил корреспондент URA.RU, присутствующий на церемонии открытия.

«Поздравляю с тем, что вы стали членами такого большого комьюнити. Первая подобная школа была создана в Силиконовой долине (США), затем была создана парижская „Школа 42“. Но через несколько лет мы увидели большое количество изъянов, архитектурная платформа была несовершенна, и франшиза была, честно говоря, очень для нас дорогой. В конце концов мы разработали свою версию, в которую вложили свой дух, свои традиции и свою команду, которая начала проект продвигать. По широте охвата специальностей, языков и IT-профессий ей нет равных», — отметил Греф.

На церемонии открытия кампуса присутствовал помощник Путина Максим Орешкин и губернатор ХМАО Наталья Комарова. «Это большая ответственность — запустить проект так, чтобы тиражировать его и в других регионах, и в других городах нашей страны. Мы рассчитываем на то, что, получая специалистов мирового уровня подготовки в самых разных направлениях IT, таким образом работаем на цифровую трансформацию. Чтобы планку держать еще выше, нам нужны лучшие специалисты», — уточнила Комарова.

Проект «Школы 21» предполагает создание региональной сети кампусов, сургутский стал четвертым после филиалов в Москве, Казани и Новосибирске. К приезду Грефа в школе создали искусственный интеллект «Югра». Он приветствовал участников церемонии открытия и будущих студентов школы. Конкурс на обучение в первом потоке — три человека на место. Из 1200 заявок, поданных потенциальными студентами, было ободрено только 400.

Ранее URA.RU писало о планах Грефа и Орешкина посетить Сургут. О том, что они примут участие в открытии IT-школы, сообщали власти ХМАО.