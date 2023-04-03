В ВСМПО-Ависма прокомментировали уход гендиректора

Гендиректор ВСМПО-Ависма Осипов покинул пост из-за личных обстоятельств

С поста генерального директора предприятия ушел Дмитрий Осипов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Генеральный директор ВСМПО-Ависма Дмитрий Осипов покидает пост по личным обстоятельствам. Должность он занимал два года и за это время увеличил капитализацию предприятия более чем в два раза, сообщили URA.RU в пресс-службе ВСМПО-Ависма.

«Генеральный директор компании Дмитрий Осипов покидает свой пост в связи с личными обстоятельствами. Под руководством Осипова, в задачи которого входило обеспечить стабильно высокую стоимость компании на рынке, капитализация ВСМПО-Ависма за последние два года увеличилась более чем в два раза, обеспечив корпорации устойчивые позиции и интерес со стороны фондового рынка», — говорится в сообщении пресс-службы.

Под руководством Осипова компания успешно преодолела пандемийный период и на фоне ухода ряда западных покупателей сумела нарастить производство, добавляют в компании. Также планируется к открытию новый производственный комплекс механической обработки титановых деталей, стоимость инвестпроекта оценивается в 3,2 млрд рублей.

Осипов провел прощальную встречу с коллективом, на ней ему вручили благодарственное письмо от лица основного акционера ВСМПО-Ависма Михаила Шелкова. Экс-гендиректор, в свою очередь, поблагодарил сотрудников и акционеров предприятия за сотрудничество и поддержку. Исполняющим обязанности генерального директора назначили первого заместителя Николая Мельникова.

ВСМПО-Ависма является крупнейшим поставщиком титана. В составе корпорации две промышленные площадки — в Верхней Салде (Свердловская область) и в городе Березники Пермского края.