Лукашенко начал проверку боеготовности армии Белоруссии

В Белоруссии началась проверка боеготовности вооруженных сил, соответствующий указ подписал президент республики Александр Лукашенко. Об этом сообщили в пресс-службе минобороны Беларуси.
«Сегодня начата проверка боевой готовности ВС Республики Беларусь. Мероприятия носят комплексный характер, они позволят определить способность командиров управлять подчиненными воинскими частями», — говорится в сообщении МО Беларуссии, опубликованном в
Во время проверки запланировано передвижение военной техники. Возможно, будет ограничено движение гражданского транспорта. Указ подписал президент республики Александр Лукашенко.
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