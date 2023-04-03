Лукашенко начал проверку боеготовности армии Белоруссии

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Владимир Путин на саммите ОДКБ в Ереване. Армения, Ереван, лукашенко александр
Лукашенко поручил проверить боеготовность армии Белоруссии Фото:

В Белоруссии началась проверка боеготовности вооруженных сил, соответствующий указ подписал президент республики Александр Лукашенко. Об этом сообщили в пресс-службе минобороны Беларуси.

«Сегодня начата проверка боевой готовности ВС Республики Беларусь. Мероприятия носят комплексный характер, они позволят определить способность командиров управлять подчиненными воинскими частями», — говорится в сообщении МО Беларуссии, опубликованном в telegram-канале.

Во время проверки запланировано передвижение военной техники. Возможно, будет ограничено движение гражданского транспорта. Указ подписал президент республики Александр Лукашенко.

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В Белоруссии началась проверка боеготовности вооруженных сил, соответствующий указ подписал президент республики Александр Лукашенко. Об этом сообщили в пресс-службе минобороны Беларуси. «Сегодня начата проверка боевой готовности ВС Республики Беларусь. Мероприятия носят комплексный характер, они позволят определить способность командиров управлять подчиненными воинскими частями», — говорится в сообщении МО Беларуссии, опубликованном в telegram-канале. Во время проверки запланировано передвижение военной техники. Возможно, будет ограничено движение гражданского транспорта. Указ подписал президент республики Александр Лукашенко.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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