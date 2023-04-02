Коммунальное ЧП в школе Кетово ученики сняли на фото Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В новой школе села Кетово Курганской области протек потолок. Фотографии с потеками на потолке, стенах и на полу размещены в группе «Типичный Курган» во «ВКонтакте».

«Новая кетовская школа потекла», — говорится в посте группы «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте». На фотографиях видны потеки на потолке, стене и косяке дверного проема, а также куски отделочного материала на полу.

Оперативно получить комментарий у директора кетовской школы URA.RU не удалось: на звонок никто не ответил. В приемной начальника управления образования Кетовского округа попросили направить письменный запрос, отметив, что руководителя на месте нет. В пресс-службе департамента образования и науки Курганской области URA.RU пояснили, что в кетовской школе крыша находится в нормативном состоянии. «Протечка на потолке первого этажа образовалась в связи с тем, что сорван кран в туалете на втором этаже. В настоящее время вода перекрыта, вызван мастер. Испорченная потолочная плитка на первом этаже будет заменена», — говорится в ответе ведомства.

URA.RU писало, что новая школа в селе Кетово на 1100 мест начала работать с января 2023 года. Здание было построено в 2019 году, но о цене выкупа властям и застройщику удалось договориться только в 2022 году. В феврале в кетовскую школу был приостановлен подвоз учеников из соседних поселков из-за увольнения водителя школьного автобуса. Кроме того стало известно, что ученики разбили мебель и унитазы в школе.

фото: группа «Типичный Курган», соцсеть «ВКонтакте»

фото: группа «Типичный Курган», соцсеть «ВКонтакте»

фото: группа «Типичный Курган», соцсеть «ВКонтакте»