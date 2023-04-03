Рыбак вышел на тонкий лед и провалился в холодную воду
В Озерске Челябинской области 3 апреля на озере Иртяш под лед провалился рыбак и погиб. Сообщение об этом появилось в социальных сетях.
«Сегодня, 3 апреля, рядом с пляжем „Молодежный“ на озере Иртяш под лед провалился мужчина. На место выехали спасатели, скорая помощь и полиция. Когда спасатели достали из ледяной воды пострадавшего, он уже был мертв», — сообщается в паблике «Территория Озерск» в соцсети «ВКонтакте».
Корреспондент URA.RU пытался связаться с пресс-службой поисково-спасательной службы Озерска. Там на звонок никто не ответил.
На помощь рыбаку выехали спасатели, скорая помощь и полиция
После извлечения из ледяной воды врачи скорой помощи констатировали смерть рыбака
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