Рыбак вышел на тонкий лед и провалился в холодную воду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Озерске Челябинской области 3 апреля на озере Иртяш под лед провалился рыбак и погиб. Сообщение об этом появилось в социальных сетях.

«Сегодня, 3 апреля, рядом с пляжем „Молодежный“ на озере Иртяш под лед провалился мужчина. На место выехали спасатели, скорая помощь и полиция. Когда спасатели достали из ледяной воды пострадавшего, он уже был мертв», — сообщается в паблике «Территория Озерск» в соцсети «ВКонтакте».

Корреспондент URA.RU пытался связаться с пресс-службой поисково-спасательной службы Озерска. Там на звонок никто не ответил.

На помощь рыбаку выехали спасатели, скорая помощь и полиция Фото: паблик «Территория Озерск» в «ВКонтакте»