В Озерске утонул рыбак, провалившись под лед. Фото

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Министерство экологии провело рейд по территориям баз отдыха и туристических зон. Челябинск, рыбаки, рыбалка, озеро увильды, весна, лед
Рыбак вышел на тонкий лед и провалился в холодную воду Фото:

В Озерске Челябинской области 3 апреля на озере Иртяш под лед провалился рыбак и погиб. Сообщение об этом появилось в социальных сетях.

«Сегодня, 3 апреля, рядом с пляжем „Молодежный“ на озере Иртяш под лед провалился мужчина. На место выехали спасатели, скорая помощь и полиция. Когда спасатели достали из ледяной воды пострадавшего, он уже был мертв», — сообщается в паблике «Территория Озерск» в соцсети «ВКонтакте».

Корреспондент URA.RU пытался связаться с пресс-службой поисково-спасательной службы Озерска. Там на звонок никто не ответил.

На помощь рыбаку выехали спасатели, скорая помощь и полиция
На помощь рыбаку выехали спасатели, скорая помощь и полиция
Фото:
После извлечения из ледяной воды врачи скорой помощи констатировали смерть рыбака
После извлечения из ледяной воды врачи скорой помощи констатировали смерть рыбака
Фото:

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В Озерске Челябинской области 3 апреля на озере Иртяш под лед провалился рыбак и погиб. Сообщение об этом появилось в социальных сетях. «Сегодня, 3 апреля, рядом с пляжем „Молодежный“ на озере Иртяш под лед провалился мужчина. На место выехали спасатели, скорая помощь и полиция. Когда спасатели достали из ледяной воды пострадавшего, он уже был мертв», — сообщается в паблике «Территория Озерск» в соцсети «ВКонтакте». Корреспондент URA.RU пытался связаться с пресс-службой поисково-спасательной службы Озерска. Там на звонок никто не ответил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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