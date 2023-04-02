02 апреля 2023
01 апреля 2023

За что и на сколько оштрафуют тюменцев в период особого противопожарного режима. Список

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар под Рефтинским. Свердловская область, лесной пожар, пал, горящая трава
Тюменцам грозят штрафы за пал травы, сжигание мусора и запуск салютов Фото:

Особый противопожарный режим в Тюменской области введен с 3 апреля. На время его действия для жителей установлены запреты, за нарушение которых положены крупные штрафы. Полный список ограничений приведен в постановлении правительства региона.

«Ввести особый противопожарный режим с 3 апреля. Запретить посещение гражданами лесов по 22.04.2023. Обеспечить работы мобильных постов, ограничивающих доступ населения и транспорта в леса», — говорится в документе, подписанном губернатором региона Александром Моором.

Исключения действуют для тех, чья работа связана с посещением лесов. Также ограничение не актуально для охотников на птицу.

Помимо визитов в лес, также запрещены:

  • проведение пожароопасных работ;
  • разведение костров;
  • сжигание мусора;
  • пал сухой травы;
  • запуск фейерверки и использование иной пиротехники.

Нарушение этих правил грозит крупными штрафами. По информации ГУ МЧС России по Тюменской области, за игнорирование требований пожарной безопасности придется заплатить:

  • гражданам — от 10 до 20 тысяч рублей;
  • должностным лицам — от 30 до 60 тысяч;
  • ИП — от 60 до 80 тысяч;
  • юрлицам — от 400 до 800 тысяч.

Заработать на нарушителях сможет не только государство, но и сами тюменцы. За сведения о виновниках природных пожаров информаторам заплатят 40 тысяч рублей, за помощь в их поимке — 50 000.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Особый противопожарный режим в Тюменской области введен с 3 апреля. На время его действия для жителей установлены запреты, за нарушение которых положены крупные штрафы. Полный список ограничений приведен в постановлении правительства региона. «Ввести особый противопожарный режим с 3 апреля. Запретить посещение гражданами лесов по 22.04.2023. Обеспечить работы мобильных постов, ограничивающих доступ населения и транспорта в леса», — говорится в документе, подписанном губернатором региона Александром Моором. Исключения действуют для тех, чья работа связана с посещением лесов. Также ограничение не актуально для охотников на птицу. Помимо визитов в лес, также запрещены: Нарушение этих правил грозит крупными штрафами. По информации ГУ МЧС России по Тюменской области, за игнорирование требований пожарной безопасности придется заплатить: Заработать на нарушителях сможет не только государство, но и сами тюменцы. За сведения о виновниках природных пожаров информаторам заплатят 40 тысяч рублей, за помощь в их поимке — 50 000.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...