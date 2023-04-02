Особый противопожарный режим в Тюменской области введен с 3 апреля. На время его действия для жителей установлены запреты, за нарушение которых положены крупные штрафы. Полный список ограничений приведен в постановлении правительства региона.
«Ввести особый противопожарный режим с 3 апреля. Запретить посещение гражданами лесов по 22.04.2023. Обеспечить работы мобильных постов, ограничивающих доступ населения и транспорта в леса», — говорится в документе, подписанном губернатором региона Александром Моором.
Исключения действуют для тех, чья работа связана с посещением лесов. Также ограничение не актуально для охотников на птицу.
Помимо визитов в лес, также запрещены:
- проведение пожароопасных работ;
- разведение костров;
- сжигание мусора;
- пал сухой травы;
- запуск фейерверки и использование иной пиротехники.
Нарушение этих правил грозит крупными штрафами. По информации ГУ МЧС России по Тюменской области, за игнорирование требований пожарной безопасности придется заплатить:
- гражданам — от 10 до 20 тысяч рублей;
- должностным лицам — от 30 до 60 тысяч;
- ИП — от 60 до 80 тысяч;
- юрлицам — от 400 до 800 тысяч.
Заработать на нарушителях сможет не только государство, но и сами тюменцы. За сведения о виновниках природных пожаров информаторам заплатят 40 тысяч рублей, за помощь в их поимке — 50 000.
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