Тюменцам грозят штрафы за пал травы, сжигание мусора и запуск салютов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Особый противопожарный режим в Тюменской области введен с 3 апреля. На время его действия для жителей установлены запреты, за нарушение которых положены крупные штрафы. Полный список ограничений приведен в постановлении правительства региона.

«Ввести особый противопожарный режим с 3 апреля. Запретить посещение гражданами лесов по 22.04.2023. Обеспечить работы мобильных постов, ограничивающих доступ населения и транспорта в леса», — говорится в документе, подписанном губернатором региона Александром Моором.

Исключения действуют для тех, чья работа связана с посещением лесов. Также ограничение не актуально для охотников на птицу.

Помимо визитов в лес, также запрещены:

проведение пожароопасных работ;

разведение костров;

сжигание мусора;

пал сухой травы;

запуск фейерверки и использование иной пиротехники.

Нарушение этих правил грозит крупными штрафами. По информации ГУ МЧС России по Тюменской области, за игнорирование требований пожарной безопасности придется заплатить:

гражданам — от 10 до 20 тысяч рублей;

должностным лицам — от 30 до 60 тысяч;

ИП — от 60 до 80 тысяч;

юрлицам — от 400 до 800 тысяч.

Заработать на нарушителях сможет не только государство, но и сами тюменцы. За сведения о виновниках природных пожаров информаторам заплатят 40 тысяч рублей, за помощь в их поимке — 50 000.