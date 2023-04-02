Таксисты в ЯНАО объяснили завышенные цены на поездки

Таксисты в ЯНАО поднимают цены на поездки из-за марки авто и комфортных условий

Водители повышают цену за чистую машину, удобные сиденья и музыку Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Стоимость поездок на такси в ЯНАО может увеличиваться за счет марки автомобиля и комфорта, который создают для пассажиров водители. Об этом таксисты рассказали в соцсетях, обсуждая жалобы пассажиров на завышенные цены.

«Уважаемые пассажиры, вы просите водителя и хорошую чистую машину. Так если вы просите, то будьте готовы заплатить 150 рублей за ваши требования. Я уважаю свой труд: всегда чистая машинка, парфюм в салоне, удобные сиденья и музыка. Я предлагаю 150 рублей и знаю, за что я их прошу», — написал Александр Иванов.

Позицию автора поддержали водители, но не все пользователи согласились с таксистом. «Все верно. Говорю как водитель и таксист», — написал Руслан Молотов. «Меня не устраивает возить по городу по 100 рублей, поэтому я выезжаю только в час пик, когда ценник проезда выше», — поделился Михаил Шмагун.

Бурное обсуждение у такситов вызвала жалоба одной из пассажирок в Надыме. Женщину возмутило, что водители поднимают стоимость со 100 до 150 рублей. При этом маршрут, по словам автора, составляет не более километра.

Ранее сообщалось, что таксисты считают некоторые поездки в черте города по повышенному тарифу. Пассажиров также возмущала стоимость поездки в 150 рублей.