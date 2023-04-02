02 апреля 2023
01 апреля 2023

Тюменское село закроют на карантин по смертельной болезни

© Служба новостей «URA.RU»
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Приёмный покой в красной зоне городской больницы. Курган, областная больница, зона карантина, красная зона, Областная больница курган
Карантин по бешенству продлится 60 дней Фото:

Карантин по бешенству установят в тюменском селе Смирное (Казанский район области). Соответствующий проект постановления правительства региона разработан управлением ветеринарии.

«Установить с 3 апреля карантин по бешенству на территории эпизоотического очага, расположенного в пределах границ личного подсобного хозяйства в селе Смирное (Казанский район). А также на территории в радиусе трех километров от очага», — говорится в проекте областных властей.

По данным управления ветеринарии, бешенство было найдено в пробах, отобранных у трупа енотовидной собаки. На период карантина, который вводят на 60 дней, на территории очага запрещено лечение восприимчивых животных, а также посещения посторонними лицами, ввоз и вывоз восприимчивых к бешенству животных и охота на них.

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Карантин по бешенству установят в тюменском селе Смирное (Казанский район области). Соответствующий проект постановления правительства региона разработан управлением ветеринарии. «Установить с 3 апреля карантин по бешенству на территории эпизоотического очага, расположенного в пределах границ личного подсобного хозяйства в селе Смирное (Казанский район). А также на территории в радиусе трех километров от очага», — говорится в проекте областных властей. По данным управления ветеринарии, бешенство было найдено в пробах, отобранных у трупа енотовидной собаки. На период карантина, который вводят на 60 дней, на территории очага запрещено лечение восприимчивых животных, а также посещения посторонними лицами, ввоз и вывоз восприимчивых к бешенству животных и охота на них.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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