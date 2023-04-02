Тюменское село закроют на карантин по смертельной болезни

Карантин по бешенству продлится 60 дней Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Карантин по бешенству установят в тюменском селе Смирное (Казанский район области). Соответствующий проект постановления правительства региона разработан управлением ветеринарии.

«Установить с 3 апреля карантин по бешенству на территории эпизоотического очага, расположенного в пределах границ личного подсобного хозяйства в селе Смирное (Казанский район). А также на территории в радиусе трех километров от очага», — говорится в проекте областных властей.

По данным управления ветеринарии, бешенство было найдено в пробах, отобранных у трупа енотовидной собаки. На период карантина, который вводят на 60 дней, на территории очага запрещено лечение восприимчивых животных, а также посещения посторонними лицами, ввоз и вывоз восприимчивых к бешенству животных и охота на них.