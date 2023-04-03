В Екатеринбурге женщина на иномарке сбила ребенка на самокате

Напротив ТЦ «Дирижабль» сбили ребенка на самокате Фото: Тихонова Пелагия © URA.RU

В Екатеринбурге напротив ТЦ «Дирижабль» сбили ребенка на самокате. За рулем корейского кроссовера «Киа» была женщина.

«ДТП произошло возле пешеходного перехода на улице Щварца. Женщина за рулем кроссовера „Киа“ сбила мальчика на самокате. На месте работают сотрудники ГИБДД и врачи скорой помощи. В каком состоянии ребенок, пока неясно», — делятся читатели агентства.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в ОГИБДД УМВД по городу Екатеринбургу. Там подтвердили, что на месте работают сотрудники ГИБДД. «Подробности происшествия будут позже», — заявили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге на улице Тверитина автомобиль сбил 10-летнего мальчика. Ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.