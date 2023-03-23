23 марта 2023

В Екатеринбурге в ДТП пострадал ребенок с велосипедом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети. Тюмень, ребенок, дети, велосипед
Пострадавшего ребенка доставили в ДГКБ № 9 Фото:

В Екатеринбурге на улице Тверитина автомобили сбил 10-летнего мальчика, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, спешившись с велосипеда. Об этом сообщили в Отделении пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга.

«Инспекторы установили, что 23 марта, около 19:19, на улице Тверитина, 19, водитель „Тойота Королла“, двигаясь со стороны ул. Мичурина в сторону ул. Луначарского, допустил наезд на велосипедиста. В результате ДТП ребенок с ушибом правой стопы был доставлен в ДГКБ № 9», — рассказали представители ведомства.

Мужчина 1979 года рождения пояснил, что двигался со скоростью 20 км/ч, но отвлекся и поздно заметил мальчика, допустив наезд. При прохождении медицинского освидетельствования опьянение у водителя выявлено не было.

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В Екатеринбурге на улице Тверитина автомобили сбил 10-летнего мальчика, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, спешившись с велосипеда. Об этом сообщили в Отделении пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга. «Инспекторы установили, что 23 марта, около 19:19, на улице Тверитина, 19, водитель „Тойота Королла“, двигаясь со стороны ул. Мичурина в сторону ул. Луначарского, допустил наезд на велосипедиста. В результате ДТП ребенок с ушибом правой стопы был доставлен в ДГКБ № 9», — рассказали представители ведомства. Мужчина 1979 года рождения пояснил, что двигался со скоростью 20 км/ч, но отвлекся и поздно заметил мальчика, допустив наезд. При прохождении медицинского освидетельствования опьянение у водителя выявлено не было.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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