В Екатеринбурге в ДТП пострадал ребенок с велосипедом. Фото

24 марта 2023 в 03:29 Размер текста - 17 +

Пострадавшего ребенка доставили в ДГКБ № 9 Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге на улице Тверитина автомобили сбил 10-летнего мальчика, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, спешившись с велосипеда. Об этом сообщили в Отделении пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга. «Инспекторы установили, что 23 марта, около 19:19, на улице Тверитина, 19, водитель „Тойота Королла“, двигаясь со стороны ул. Мичурина в сторону ул. Луначарского, допустил наезд на велосипедиста. В результате ДТП ребенок с ушибом правой стопы был доставлен в ДГКБ № 9», — рассказали представители ведомства. Мужчина 1979 года рождения пояснил, что двигался со скоростью 20 км/ч, но отвлекся и поздно заметил мальчика, допустив наезд. При прохождении медицинского освидетельствования опьянение у водителя выявлено не было.

В Екатеринбурге на улице Тверитина автомобили сбил 10-летнего мальчика, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, спешившись с велосипеда. Об этом сообщили в Отделении пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга. «Инспекторы установили, что 23 марта, около 19:19, на улице Тверитина, 19, водитель „Тойота Королла“, двигаясь со стороны ул. Мичурина в сторону ул. Луначарского, допустил наезд на велосипедиста. В результате ДТП ребенок с ушибом правой стопы был доставлен в ДГКБ № 9», — рассказали представители ведомства. Мужчина 1979 года рождения пояснил, что двигался со скоростью 20 км/ч, но отвлекся и поздно заметил мальчика, допустив наезд. При прохождении медицинского освидетельствования опьянение у водителя выявлено не было.