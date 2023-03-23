В Екатеринбурге на улице Тверитина автомобили сбил 10-летнего мальчика, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, спешившись с велосипеда. Об этом сообщили в Отделении пропаганды Госавтоинспекции Екатеринбурга.
«Инспекторы установили, что 23 марта, около 19:19, на улице Тверитина, 19, водитель „Тойота Королла“, двигаясь со стороны ул. Мичурина в сторону ул. Луначарского, допустил наезд на велосипедиста. В результате ДТП ребенок с ушибом правой стопы был доставлен в ДГКБ № 9», — рассказали представители ведомства.
Мужчина 1979 года рождения пояснил, что двигался со скоростью 20 км/ч, но отвлекся и поздно заметил мальчика, допустив наезд. При прохождении медицинского освидетельствования опьянение у водителя выявлено не было.
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