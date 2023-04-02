02 апреля 2023

В Кургане из-за дачников меняют автобусные маршруты. Скрин

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Автобусная остановка. Курган, автобусная остановка, автобус, пассажиры автобуса, ожидание автобуса, транспортная реформа
В Кургане частично меняют маршруты автобусов Фото:

В Кургане из-за дачников изменят 11 автобусных маршрутов. Общественный транспорт переведут на летнее расписание. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте администрации города.

«С целью исполнения полномочий по организации транспортного обслуживания населения Кургана с 22 апреля по 22 октября перевести муниципальные маршруты на летнее расписание», — указано в документе. В это время девять маршрутов будут доезжать до различных садовых участков. С 1 июня по 31 августа автобусы №66 и №327 будут доезжать до зоны отдыха «Голубые озера».

В прошлом году до Голубых озер можно было добраться на автобусах маршрутов №№ 17, 324 и 327. По летнему расписанию городской общественный транспорт ходил с 23 апреля по 23 октября 2022 года.

В Кургане автобусы будут ездить по новому расписанию: скриншот
Часть курганских автобусов переведут на летнее расписание
В Кургане автобусы будут ездить по новому расписанию: скриншот
Автобусы будут ездить до популярного в Кургане пляжа

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В Кургане из-за дачников изменят 11 автобусных маршрутов. Общественный транспорт переведут на летнее расписание. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте администрации города. «С целью исполнения полномочий по организации транспортного обслуживания населения Кургана с 22 апреля по 22 октября перевести муниципальные маршруты на летнее расписание», — указано в документе. В это время девять маршрутов будут доезжать до различных садовых участков. С 1 июня по 31 августа автобусы №66 и №327 будут доезжать до зоны отдыха «Голубые озера». В прошлом году до Голубых озер можно было добраться на автобусах маршрутов №№ 17, 324 и 327. По летнему расписанию городской общественный транспорт ходил с 23 апреля по 23 октября 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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