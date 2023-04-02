В Кургане частично меняют маршруты автобусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане из-за дачников изменят 11 автобусных маршрутов. Общественный транспорт переведут на летнее расписание. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте администрации города.

«С целью исполнения полномочий по организации транспортного обслуживания населения Кургана с 22 апреля по 22 октября перевести муниципальные маршруты на летнее расписание», — указано в документе. В это время девять маршрутов будут доезжать до различных садовых участков. С 1 июня по 31 августа автобусы №66 и №327 будут доезжать до зоны отдыха «Голубые озера».

В прошлом году до Голубых озер можно было добраться на автобусах маршрутов №№ 17, 324 и 327. По летнему расписанию городской общественный транспорт ходил с 23 апреля по 23 октября 2022 года.

Часть курганских автобусов переведут на летнее расписание Скриншот с официального сайта администрации Кургана