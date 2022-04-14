После запрета шашлыков в Кургане откроют маршруты до пляжа в лесу

15 апреля 2022 в 11:16 Размер текста - 17 +

До пляжа можно будет добраться на автобусах трех маршрутов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане местные жители летом смогут добраться до зоны отдыха «Голубые озера», которая находится в лесной зоне, на автобусах трех маршрутов. Данная информация размещена на сайте городской администрации. При этом в городе действует запрет на посещение лесов. «Постановление. <…> С целью обеспечения транспортной доступностью мест летнего отдыха для населения города Кургана, перевести с 01.06.2022 года по 31.08.2022 года следующие муниципальные маршруты регулярных перевозок на режим работы в соответствии с летним расписанием», — указано в постановлении, размещенном на сайте. До Голубых озер можно будет добраться на автобусах маршрутов № 17, 324 и 327. Помимо этого с 23 апреля по 23 октября на летнее расписание перейдут автобусы одиннадцати маршрутов. С 15 апреля в Курганской области введен особый противопожарный режим. Из-за этого в области запрещено посещать леса и использовать открытый огонь для приготовления пищи на улице. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на курганский telegram-канал «Курганистан» .

В Кургане местные жители летом смогут добраться до зоны отдыха «Голубые озера», которая находится в лесной зоне, на автобусах трех маршрутов. Данная информация размещена на сайте городской администрации. При этом в городе действует запрет на посещение лесов. «Постановление. <…> С целью обеспечения транспортной доступностью мест летнего отдыха для населения города Кургана, перевести с 01.06.2022 года по 31.08.2022 года следующие муниципальные маршруты регулярных перевозок на режим работы в соответствии с летним расписанием», — указано в постановлении, размещенном на сайте. До Голубых озер можно будет добраться на автобусах маршрутов № 17, 324 и 327. Помимо этого с 23 апреля по 23 октября на летнее расписание перейдут автобусы одиннадцати маршрутов. С 15 апреля в Курганской области введен особый противопожарный режим. Из-за этого в области запрещено посещать леса и использовать открытый огонь для приготовления пищи на улице.