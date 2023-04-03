Путин наградил погибшего военкора Владлена Татарского орденом Мужества

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Владимир Путин посмертно наградил орденом мужества военкора Владлена Татарского Фото:
новость из сюжета
При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский

Военный корреспондент Владлен Татарский посмертно награжден орденом Мужества. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Фомина Максима Юрьевича (Владлена Татарского) — военного корреспондента (посмертно)», — сообщается в тексте указа. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Теракт, во время которого погиб военный корреспондент Татарский, произошел 2 апреля в Санкт-Петербурге. Во время теракта пострадали 33 человека, передает телеканал 360.

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Военный корреспондент Владлен Татарский посмертно награжден орденом Мужества. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. «За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Фомина Максима Юрьевича (Владлена Татарского) — военного корреспондента (посмертно)», — сообщается в тексте указа. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Теракт, во время которого погиб военный корреспондент Татарский, произошел 2 апреля в Санкт-Петербурге. Во время теракта пострадали 33 человека, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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