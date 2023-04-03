Путин наградил погибшего военкора Владлена Татарского орденом Мужества

Владимир Путин посмертно наградил орденом мужества военкора Владлена Татарского
новость из сюжетаПри взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский
Военный корреспондент Владлен Татарский посмертно награжден орденом Мужества. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.
«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Фомина Максима Юрьевича (Владлена Татарского) — военного корреспондента (посмертно)», —
Теракт, во время которого погиб военный корреспондент Татарский, произошел 2 апреля в Санкт-Петербурге. Во время теракта пострадали 33 человека, передает телеканал 360.
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