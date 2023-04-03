03 апреля 2023

Отец Костомарова рассказал о состоянии сына после операций

Отец Костомарова положительно оценил состояние сына после операций
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Отец Костомарова оценил состояние сына после операций как положительное Фото:
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Проблемы со здоровьем у Романа Костомарова

В состоянии олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова после операции отмечается положительная динамика. Об этом рассказал отец спортсмена Сергей Костомаров.

«Все нормально. Как его состояние? Все положительно», — передает слова отца фигуриста «Матч ТВ».

Роман Костомаров попал в больницу из-за пневмонии в феврале 2023 года. Во время лечения его подключили к ЭКМО. В процессе лечения в организме спортсмена появились проблемы с кровообращением, у спортсмена развился сепсис и врачи ампутировали часть нижней конечности и несколько пальцев на руках. На днях источник, знакомый с ситуацией рассказал, что Костомаров готовится к протезированию в Германии. На данный момент известно, что фигурист еще долго будет оставаться в реанимационном отделении, пишет МК.

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В состоянии олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова после операции отмечается положительная динамика. Об этом рассказал отец спортсмена Сергей Костомаров. «Все нормально. Как его состояние? Все положительно», — передает слова отца фигуриста «Матч ТВ». Роман Костомаров попал в больницу из-за пневмонии в феврале 2023 года. Во время лечения его подключили к ЭКМО. В процессе лечения в организме спортсмена появились проблемы с кровообращением, у спортсмена развился сепсис и врачи ампутировали часть нижней конечности и несколько пальцев на руках. На днях источник, знакомый с ситуацией рассказал, что Костомаров готовится к протезированию в Германии. На данный момент известно, что фигурист еще долго будет оставаться в реанимационном отделении, пишет МК.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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