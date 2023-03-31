РЕН ТВ: Костомарова готовят к протезированию в Германии

Костомаров готовится к отправке в немецкую больницу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Проблемы со здоровьем у Романа Костомарова

Олимпийский чемпион Роман Костомаров, который раннее лишился части конечностей из-за гангрены, готовится к протезированию в Германии. Об этом РЕН ТВ сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Родные фигуриста обсуждают с врачами перевод спортсмена в клинику в Германии или России, где будет проведено протезирование. Это возможно будет сделать только после того, как позволят жизненные показатели», — рассказал источник телеканалу.

Роман Костомаров попал в больницу из-за пневмонии в феврале 2023 года. Во время лечения его подключили к ЭКМО. Это особый вид лечения, при котором пациент подключается к искусственному сердцу и легкому. Из-за этого в организме спортсмена появились проблемы с кровообращением.

К концу марта врачи смогли остановить распространение некроза. Они отметили, что Костомаров идет на поправку. Генеральный директор частной скорой помощи заявил, что организм спортсмена будет восстанавливаться минимум полгода, передает газета «Дни.ру».