Врачи остановили распространение некроза у Костомарова

28 марта 2023 в 12:04 Размер текста - 17 +

Состояние Романа Костомарова улучшается, сообщают СМИ Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Проблемы со здоровьем у Романа Костомарова Фигурист Роман Костомаров идет на поправку. Врачи смогли остановить распространение некроза, сообщил источник. «Медики зашили фигуристу трахеостому, регулярно делают перевязки, распространение некроза пока дальше не идет», — передает слова источника РЕН ТВ в своем telegram-канале. Там уточнили, что состояние Костомарова улучшается: мозговое кровообращение в норме, проводится лекарственная терапия. Теперь спортсмен может сидеть с помощью врачей. Роман Костомаров попал в реанимацию в начале января с пневмонией. Из-за заболевания началось осложнение, из-за которого спортсмена поразила гангрена. Костомаров пережил несколько операций по ампутации отмерших тканей. Костомаров готовится к реабилитации, передает RT. Уточняется, что ситуация со здоровьем полностью стабилизирована, и врачи готовят спортсмена к протезированию.

Фигурист Роман Костомаров идет на поправку. Врачи смогли остановить распространение некроза, сообщил источник. «Медики зашили фигуристу трахеостому, регулярно делают перевязки, распространение некроза пока дальше не идет», — передает слова источника РЕН ТВ в своем telegram-канале. Там уточнили, что состояние Костомарова улучшается: мозговое кровообращение в норме, проводится лекарственная терапия. Теперь спортсмен может сидеть с помощью врачей. Роман Костомаров попал в реанимацию в начале января с пневмонией. Из-за заболевания началось осложнение, из-за которого спортсмена поразила гангрена. Костомаров пережил несколько операций по ампутации отмерших тканей. Костомаров готовится к реабилитации, передает RT. Уточняется, что ситуация со здоровьем полностью стабилизирована, и врачи готовят спортсмена к протезированию.