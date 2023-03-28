Врачи остановили распространение некроза у Костомарова

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Состояние Романа Костомарова улучшается, сообщают СМИ Фото:
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Проблемы со здоровьем у Романа Костомарова

Фигурист Роман Костомаров идет на поправку. Врачи смогли остановить распространение некроза, сообщил источник.

«Медики зашили фигуристу трахеостому, регулярно делают перевязки, распространение некроза пока дальше не идет», — передает слова источника РЕН ТВ в своем telegram-канале. Там уточнили, что состояние Костомарова улучшается: мозговое кровообращение в норме, проводится лекарственная терапия. Теперь спортсмен может сидеть с помощью врачей.

Роман Костомаров попал в реанимацию в начале января с пневмонией. Из-за заболевания началось осложнение, из-за которого спортсмена поразила гангрена. Костомаров пережил несколько операций по ампутации отмерших тканей. Костомаров готовится к реабилитации, передает RT. Уточняется, что ситуация со здоровьем полностью стабилизирована, и врачи готовят спортсмена к протезированию.

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Фигурист Роман Костомаров идет на поправку. Врачи смогли остановить распространение некроза, сообщил источник. «Медики зашили фигуристу трахеостому, регулярно делают перевязки, распространение некроза пока дальше не идет», — передает слова источника РЕН ТВ в своем telegram-канале. Там уточнили, что состояние Костомарова улучшается: мозговое кровообращение в норме, проводится лекарственная терапия. Теперь спортсмен может сидеть с помощью врачей. Роман Костомаров попал в реанимацию в начале января с пневмонией. Из-за заболевания началось осложнение, из-за которого спортсмена поразила гангрена. Костомаров пережил несколько операций по ампутации отмерших тканей. Костомаров готовится к реабилитации, передает RT. Уточняется, что ситуация со здоровьем полностью стабилизирована, и врачи готовят спортсмена к протезированию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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