В Японии призвали Киев оставить Донбасс России

Украина не сможет одержать верх в конфликте, поэтому ей необходимо отказаться от планов вернуть Крым и передать Донбасс России. Об этом пишет японское издание Asahi Shimbun.
«Поддержка Украины постепенно уменьшится. Возможный компромисс — это отказ Украины от Крыма и Донбасса, признание их российской территорией, проведение новых границ», — пишет издание
Там отметили, что экономика Украины разрушена из-за затянувшихся боев, Валовый внутренний продукт (ВВП) сократился вдвое. В материале подчеркнули, что Россия восстанавливается, несмотря на санкции, поэтому любой исход спецоперации не окажет влияния на страну.
Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине в феврале 2022 года. Он подчеркнул, что ее цель — защита мирного населения, а не оккупация территорий. С началом спецоперации Запад начал активно вводить санкции против России и поставлять оружие Киеву.
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!