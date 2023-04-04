В Японии призвали Киев оставить Донбасс России

Asahi Shimbun: Украина должна отказаться от Донбасса

В Японии уверены, что любой исход СВО не повлияет на экономику РФ Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украина не сможет одержать верх в конфликте, поэтому ей необходимо отказаться от планов вернуть Крым и передать Донбасс России. Об этом пишет японское издание Asahi Shimbun.

«Поддержка Украины постепенно уменьшится. Возможный компромисс — это отказ Украины от Крыма и Донбасса, признание их российской территорией, проведение новых границ», — пишет издание Asahi Shimbun.

Там отметили, что экономика Украины разрушена из-за затянувшихся боев, Валовый внутренний продукт (ВВП) сократился вдвое. В материале подчеркнули, что Россия восстанавливается, несмотря на санкции, поэтому любой исход спецоперации не окажет влияния на страну.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине в феврале 2022 года. Он подчеркнул, что ее цель — защита мирного населения, а не оккупация территорий. С началом спецоперации Запад начал активно вводить санкции против России и поставлять оружие Киеву.