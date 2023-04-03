03 апреля 2023

Экс-глава челябинского муниципалитета попала под уголовное дело за присвоение премий

© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
Обстоятельства преступления выясняют сотрудники СКР по региону Фото:

Экс-глава одного из сельских поселений Карталинского района Челябинской области попала под уголовное дело по подозрению в присвоении премий сотрудников администрации. Как 4 апреля сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

По данным URA.RU, речь идет о Татьяне Костик. Она руководила Еленинским сельским поселением в статусе и. о. до декабря 2022 года.

«Подозреваемая в течение нескольких лет получала от подчиненных сотрудников денежные средства, в виде части ранее выплаченных им премий, которые присваивала и расходовала по собственному усмотрению. За указанный период подозреваемой передали более 200 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

В ведомстве отметили, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Также решается вопрос о предъявлении обвинения.

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Экс-глава одного из сельских поселений Карталинского района Челябинской области попала под уголовное дело по подозрению в присвоении премий сотрудников администрации. Как 4 апреля сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. По данным URA.RU, речь идет о Татьяне Костик. Она руководила Еленинским сельским поселением в статусе и. о. до декабря 2022 года. «Подозреваемая в течение нескольких лет получала от подчиненных сотрудников денежные средства, в виде части ранее выплаченных им премий, которые присваивала и расходовала по собственному усмотрению. За указанный период подозреваемой передали более 200 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. В ведомстве отметили, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Также решается вопрос о предъявлении обвинения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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