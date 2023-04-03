Экс-глава челябинского муниципалитета попала под уголовное дело за присвоение премий

04 апреля 2023 в 09:56 Размер текста - 17 +

Обстоятельства преступления выясняют сотрудники СКР по региону Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Экс-глава одного из сельских поселений Карталинского района Челябинской области попала под уголовное дело по подозрению в присвоении премий сотрудников администрации. Как 4 апреля сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. По данным URA.RU, речь идет о Татьяне Костик. Она руководила Еленинским сельским поселением в статусе и. о. до декабря 2022 года. «Подозреваемая в течение нескольких лет получала от подчиненных сотрудников денежные средства, в виде части ранее выплаченных им премий, которые присваивала и расходовала по собственному усмотрению. За указанный период подозреваемой передали более 200 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. В ведомстве отметили, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Также решается вопрос о предъявлении обвинения.

Экс-глава одного из сельских поселений Карталинского района Челябинской области попала под уголовное дело по подозрению в присвоении премий сотрудников администрации. Как 4 апреля сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, в настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. По данным URA.RU, речь идет о Татьяне Костик. Она руководила Еленинским сельским поселением в статусе и. о. до декабря 2022 года. «Подозреваемая в течение нескольких лет получала от подчиненных сотрудников денежные средства, в виде части ранее выплаченных им премий, которые присваивала и расходовала по собственному усмотрению. За указанный период подозреваемой передали более 200 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. В ведомстве отметили, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Также решается вопрос о предъявлении обвинения.