В Курганской области стало больше врачей и медсестер

В Курган приехали 12 врачей из других регионов РФ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области выросло количество медицинских работников. Об этом сообщил первый заместитель директора департамента здравоохранения Курганской области Назар Шевченко во время прямого эфира в региональной группе ЦУР.

«По сравнению с аналогичным периодом 2022 года отмечается увеличение количества медицинских работников: на 51 человек врачей и 87 человек среднего медицинского персонала. Начал работать центр по трудоустройству в департаменте здравоохранения. С начала 2023 года к работе приступили 27 врачей, в том числе 12 — из других регионов России», — сказал Шевченко.

Шевченко также отметил, что по итогам года удалось значительно сократить смертность на 23%, на 32% — естественную убыль населения. На 2,3 года увеличилась продолжительность жизни. Это связано, в том числе, с улучшением эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

Ранее URA.RU писало, что в Курганскую область приехали работать 68 выпускников медицинских вузов в 2022 году. Подъемные пособия в размере 100 — 150 тыс. рублей получили 45 человек, в программе «Земский доктор» приняли участие 27 врачей, которые получили 1 — 1,5 млн рублей. Вместе с тем, регион на протяжении нескольких лет занимает последнее место по обеспеченности врачами.