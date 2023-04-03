03 апреля 2023

В Курганской области стало больше врачей и медсестер

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат областной думы Александр Ильтяков в центре переливания крови. Курган , белый халат, кабинет врача, медсестры, медики
В Курган приехали 12 врачей из других регионов РФ Фото:

В Курганской области выросло количество медицинских работников. Об этом сообщил первый заместитель директора департамента здравоохранения Курганской области Назар Шевченко во время прямого эфира в региональной группе ЦУР.

«По сравнению с аналогичным периодом 2022 года отмечается увеличение количества медицинских работников: на 51 человек врачей и 87 человек среднего медицинского персонала. Начал работать центр по трудоустройству в департаменте здравоохранения. С начала 2023 года к работе приступили 27 врачей, в том числе 12 — из других регионов России», — сказал Шевченко.

Шевченко также отметил, что по итогам года удалось значительно сократить смертность на 23%, на 32% — естественную убыль населения. На 2,3 года увеличилась продолжительность жизни. Это связано, в том числе, с улучшением эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции.

Ранее URA.RU писало, что в Курганскую область приехали работать 68 выпускников медицинских вузов в 2022 году. Подъемные пособия в размере 100 — 150 тыс. рублей получили 45 человек, в программе «Земский доктор» приняли участие 27 врачей, которые получили 1 — 1,5 млн рублей. Вместе с тем, регион на протяжении нескольких лет занимает последнее место по обеспеченности врачами.

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В Курганской области выросло количество медицинских работников. Об этом сообщил первый заместитель директора департамента здравоохранения Курганской области Назар Шевченко во время прямого эфира в региональной группе ЦУР. «По сравнению с аналогичным периодом 2022 года отмечается увеличение количества медицинских работников: на 51 человек врачей и 87 человек среднего медицинского персонала. Начал работать центр по трудоустройству в департаменте здравоохранения. С начала 2023 года к работе приступили 27 врачей, в том числе 12 — из других регионов России», — сказал Шевченко. Шевченко также отметил, что по итогам года удалось значительно сократить смертность на 23%, на 32% — естественную убыль населения. На 2,3 года увеличилась продолжительность жизни. Это связано, в том числе, с улучшением эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции. Ранее URA.RU писало, что в Курганскую область приехали работать 68 выпускников медицинских вузов в 2022 году. Подъемные пособия в размере 100 — 150 тыс. рублей получили 45 человек, в программе «Земский доктор» приняли участие 27 врачей, которые получили 1 — 1,5 млн рублей. Вместе с тем, регион на протяжении нескольких лет занимает последнее место по обеспеченности врачами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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