В Курганскую область приехали работать почти 70 врачей

Треть из приехавших врачей получил пособия в размере 1 — 1,5 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В медучреждениях Курганской области в 2022 году начали работать 68 выпускников медицинских ВУЗов. Данная информация была размещена на 14 марта сайте Медицинского информационно-аналитического центра Курганской области.

«Отметим, что в 2022 году после окончания медицинских ВУЗов в медицинские организации Курганской области трудоустроилось 68 целевиков. Подъемные пособия в размере 100 — 150 тыс. рублей получили 45 человек, в программе „Земский доктор“ приняли участие 27 врачей, которые получили 1 — 1,5 млн рублей», — указано в сообщении.

Ранее стало известно, что в трех больницах муниципалитетов Курганской области были свободны вакансии врачей-терапевтов. Те кто, займут эти вакансии получат разовую выплату в размере 1,5 млн рублей. В Кургане на 1 февраля было свободно около 160 вакансий для врачей.