Сувенирные чемоданчики с вкусностями к юбилею Перми запускают в продажу

04 апреля 2023 в 12:50 Размер текста - 17 +

Приобрести чемоданчик с пермскими вкусностями можно будет с 7 апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сувенирные чемоданчики с вкусностями «Вкусно Едем», созданные пермскими производителями к 300-летию города, запустят в продажу 7 апреля. Об этом сообщили на странице одного из производителей, чьи сладости входят в набор. «Доброе утро, страна! Приехали из типографии долгожданные чемоданчики „Вкусно Едем“! Можно его брать в самолет, как ручную кладь. Стар продаж — 7 апреля!», — указано на странице «ЛАВРУШИН: Веселые Грохотульки и Мармелад» в соцсети «ВКонтакте». Кроме «Лаврушина» в чемоданчик помещены натуральные сувениры от «Рецепты Здоровья — Промед», «Царский обыЧай», «ЧÖСКЫТ КЕРКУ — Коми-пермяцкая кухня» и «Русский лес». Все продукты в чемоданчике созданы на территории Пермского края из экологически чистого сырья. В пермский гостинец входят конфеты из дикорастущих ягод, мармелад, варенье, чай и другое. Приобрести чемоданчик можно будет с 7 апреля на официальных сайтах участников проекта, в их физических точках продаж и в маркетплейсах у производителя «Лаврушин» — на Ozon и Wildberries.

Сувенирные чемоданчики с вкусностями «Вкусно Едем», созданные пермскими производителями к 300-летию города, запустят в продажу 7 апреля. Об этом сообщили на странице одного из производителей, чьи сладости входят в набор. «Доброе утро, страна! Приехали из типографии долгожданные чемоданчики „Вкусно Едем“! Можно его брать в самолет, как ручную кладь. Стар продаж — 7 апреля!», — указано на странице «ЛАВРУШИН: Веселые Грохотульки и Мармелад» в соцсети «ВКонтакте». Кроме «Лаврушина» в чемоданчик помещены натуральные сувениры от «Рецепты Здоровья — Промед», «Царский обыЧай», «ЧÖСКЫТ КЕРКУ — Коми-пермяцкая кухня» и «Русский лес». Все продукты в чемоданчике созданы на территории Пермского края из экологически чистого сырья. В пермский гостинец входят конфеты из дикорастущих ягод, мармелад, варенье, чай и другое. Приобрести чемоданчик можно будет с 7 апреля на официальных сайтах участников проекта, в их физических точках продаж и в маркетплейсах у производителя «Лаврушин» — на Ozon и Wildberries.