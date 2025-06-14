14 июня 2025

Трехквартирный дом сгорел дотла в Прикамье после удара молнии во время грозы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Молния ударили в жилой дом (архивное фото)
Молния ударили в жилой дом (архивное фото) Фото:

В поселке Кордон (Пермский край) во время грозы молния стала причиной пожара, в результате которого полностью сгорел трехквартирный жилой дом. Об этом сообщает администрация Кишертского муниципального округа на свое странице в соцсети «ВКонтакте».

«В Кордоне во время грозы от удара молнии произошел пожар — сгорел трехквартирный дом», — говорится в сообщении, опубликованном на странице администрации вечером 15 июня. О пострадавших не сообщается. 

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу регионального МЧС. Ответ ожидается. 

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В поселке Кордон (Пермский край) во время грозы молния стала причиной пожара, в результате которого полностью сгорел трехквартирный жилой дом. Об этом сообщает администрация Кишертского муниципального округа на свое странице в соцсети «ВКонтакте». «В Кордоне во время грозы от удара молнии произошел пожар — сгорел трехквартирный дом», — говорится в сообщении, опубликованном на странице администрации вечером 15 июня. О пострадавших не сообщается.  Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу регионального МЧС. Ответ ожидается. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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