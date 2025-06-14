Молния ударили в жилой дом (архивное фото)
В поселке Кордон (Пермский край) во время грозы молния стала причиной пожара, в результате которого полностью сгорел трехквартирный жилой дом. Об этом сообщает администрация Кишертского муниципального округа на свое странице в соцсети «ВКонтакте».
«В Кордоне во время грозы от удара молнии произошел пожар — сгорел трехквартирный дом», — говорится в сообщении, опубликованном на странице администрации вечером 15 июня. О пострадавших не сообщается.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу регионального МЧС. Ответ ожидается.
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