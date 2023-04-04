Mash: над учебным центром Росгвардии под Калугой заметили дрон-разведчик

04 апреля 2023 в 11:35 Размер текста - 17 +

Над учебным центром Росгвардии заметили беспилотник Фото: Сергей Русанов © URA.RU Над учебным центром Росгвардии в Калужской области заметили дрон-разведчик. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Снизу река Ока, над ней корпус, хвост и два крыла неизвестного пока происхождения. Кадры сняты 2 апреля», — сообщает канал, прикладывая видео. Уточняется, что автор ролика уже передал его в правоохранительные органы, начата проверка. URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ, с целью подтверждения информации. Такой же был отправлен в пресс-службу Росгвардии по Калужской области. Ответ ожидается. Ранее генеральный директор ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев рассказал о способах борьбы с беспилотниками. По его мнению, эффективны средства ПВО и средства радиоэлектронной борьбы, передает «Национальная служба новостей».

Над учебным центром Росгвардии в Калужской области заметили дрон-разведчик. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Снизу река Ока, над ней корпус, хвост и два крыла неизвестного пока происхождения. Кадры сняты 2 апреля», — сообщает канал, прикладывая видео. Уточняется, что автор ролика уже передал его в правоохранительные органы, начата проверка. URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ, с целью подтверждения информации. Такой же был отправлен в пресс-службу Росгвардии по Калужской области. Ответ ожидается. Ранее генеральный директор ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев рассказал о способах борьбы с беспилотниками. По его мнению, эффективны средства ПВО и средства радиоэлектронной борьбы, передает «Национальная служба новостей».