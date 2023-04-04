Mash: над учебным центром Росгвардии под Калугой заметили дрон-разведчик

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Всероссийские соревнования специальных управлений ФПС МЧС России по пожарно-спасательному спорту по дисциплине "полоса препятствий". Пермь, полоса препятствий, квадрокоптер, дрон, аэро съемка
Над учебным центром Росгвардии заметили беспилотник Фото:

Над учебным центром Росгвардии в Калужской области заметили дрон-разведчик. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Снизу река Ока, над ней корпус, хвост и два крыла неизвестного пока происхождения. Кадры сняты 2 апреля», — сообщает канал, прикладывая видео. Уточняется, что автор ролика уже передал его в правоохранительные органы, начата проверка.

URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ, с целью подтверждения информации. Такой же был отправлен в пресс-службу Росгвардии по Калужской области. Ответ ожидается.

Ранее генеральный директор ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев рассказал о способах борьбы с беспилотниками. По его мнению, эффективны средства ПВО и средства радиоэлектронной борьбы, передает «Национальная служба новостей».

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Над учебным центром Росгвардии в Калужской области заметили дрон-разведчик. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Снизу река Ока, над ней корпус, хвост и два крыла неизвестного пока происхождения. Кадры сняты 2 апреля», — сообщает канал, прикладывая видео. Уточняется, что автор ролика уже передал его в правоохранительные органы, начата проверка. URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ, с целью подтверждения информации. Такой же был отправлен в пресс-службу Росгвардии по Калужской области. Ответ ожидается. Ранее генеральный директор ассоциации «Аэронекст» Глеб Бабинцев рассказал о способах борьбы с беспилотниками. По его мнению, эффективны средства ПВО и средства радиоэлектронной борьбы, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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