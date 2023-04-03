Из Перми в Новороссийск на майские праздники добавят дополнительные поезда

04 апреля 2023 в 13:03 Размер текста - 17 +

В праздничные и предпраздничные дни из Перми и обратно добавили поезда Фото: Денис Моргунов © URA.RU На майские праздники добавили дополнительные поезда из Перми в Новороссийск. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги. «Для удовлетворения повышенного спроса пассажиров на поездки в период выходных и праздничных дней в мае на СвЖД назначены дополнительные поезда дальнего следования. Ожидаем, что пиковыми датами выезда станут 28 апреля и 5 мая, возвращения — 1 и 9 мая», — сообщили в СвЖД. Поезд № 325/326 Пермь — Новороссийск (с беспересадочными вагонами Екатеринбург — Новороссийск) отправится из Перми 25, 27, 29 апреля, 1, 3, 5, 7 и 9 мая. Обратно из Новороссийска — 28, 30 апреля, 2, 4, 6, 8, 10 и 12 мая. также из Перми добавлен еще один поезд — № 209/210 Пермь — Москва — Тюмень. Он отправится из Перми 26 апреля и 4 мая, а обратно из Москвы — 27 апреля и 5 мая. В СвЖД также сообщили, что если спрос на поездки по этим направлениям продолжит расти, то в составы уже назначенных поездов включат дополнительные вагоны.

На майские праздники добавили дополнительные поезда из Перми в Новороссийск. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги. «Для удовлетворения повышенного спроса пассажиров на поездки в период выходных и праздничных дней в мае на СвЖД назначены дополнительные поезда дальнего следования. Ожидаем, что пиковыми датами выезда станут 28 апреля и 5 мая, возвращения — 1 и 9 мая», — сообщили в СвЖД. Поезд № 325/326 Пермь — Новороссийск (с беспересадочными вагонами Екатеринбург — Новороссийск) отправится из Перми 25, 27, 29 апреля, 1, 3, 5, 7 и 9 мая. Обратно из Новороссийска — 28, 30 апреля, 2, 4, 6, 8, 10 и 12 мая. также из Перми добавлен еще один поезд — № 209/210 Пермь — Москва — Тюмень. Он отправится из Перми 26 апреля и 4 мая, а обратно из Москвы — 27 апреля и 5 мая. В СвЖД также сообщили, что если спрос на поездки по этим направлениям продолжит расти, то в составы уже назначенных поездов включат дополнительные вагоны.