Первые маскировочные костюмы бойцы получат в ближайшее время Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Волонтеры в Перми пошили маскировочные костюмы для снайперов и разведчиков, принимающих участие в специальной военной операции. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написала участница волонтерского движения «Шьем для наших» Екатерина Новикова.

«Первый костюм „химера“ готов и уже показал себя в деле! Это компактное, с минимальным весом и максимально простое в применении средство личной маскировки, используется в основном снайперами и разведчиками, которым необходима полноценная скрытность и маскировка. Запросы на такие костюмы есть от ребят с передовой и, естественно, мы их выполним», — написала Новикова.

Перед тем, как пошить такие костюмы, пермяки советовались с бойцами, подбирая определенную цветовую гамму. По словам волонтера, совсем скоро первые костюмы будут отправлены в зону СВО. Жители Пермского края регулярно оказывают поддержку бойцам, участвующим в спецоперации. Так, на днях для отправки на передовую были собраны тактические носилки, толстовки, балаклавы, перчатки, маскхалаты, маскировочные сети и продукты.