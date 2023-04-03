03 апреля 2023

В Перми волонтеры сшили маскировочные костюмы для разведчиков и снайперов. Видео

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Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, снайпер, маскхалат, маскировка, мобилизованные, маскировочная одежда
Первые маскировочные костюмы бойцы получат в ближайшее время Фото:

Волонтеры в Перми пошили маскировочные костюмы для снайперов и разведчиков, принимающих участие в специальной военной операции. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написала участница волонтерского движения «Шьем для наших» Екатерина Новикова.

«Первый костюм „химера“ готов и уже показал себя в деле! Это компактное, с минимальным весом и максимально простое в применении средство личной маскировки, используется в основном снайперами и разведчиками, которым необходима полноценная скрытность и маскировка. Запросы на такие костюмы есть от ребят с передовой и, естественно, мы их выполним», — написала Новикова.

Перед тем, как пошить такие костюмы, пермяки советовались с бойцами, подбирая определенную цветовую гамму. По словам волонтера, совсем скоро первые костюмы будут отправлены в зону СВО. Жители Пермского края регулярно оказывают поддержку бойцам, участвующим в спецоперации. Так, на днях для отправки на передовую были собраны тактические носилки, толстовки, балаклавы, перчатки, маскхалаты, маскировочные сети и продукты.

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Волонтеры в Перми пошили маскировочные костюмы для снайперов и разведчиков, принимающих участие в специальной военной операции. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написала участница волонтерского движения «Шьем для наших» Екатерина Новикова. «Первый костюм „химера“ готов и уже показал себя в деле! Это компактное, с минимальным весом и максимально простое в применении средство личной маскировки, используется в основном снайперами и разведчиками, которым необходима полноценная скрытность и маскировка. Запросы на такие костюмы есть от ребят с передовой и, естественно, мы их выполним», — написала Новикова. Перед тем, как пошить такие костюмы, пермяки советовались с бойцами, подбирая определенную цветовую гамму. По словам волонтера, совсем скоро первые костюмы будут отправлены в зону СВО. Жители Пермского края регулярно оказывают поддержку бойцам, участвующим в спецоперации. Так, на днях для отправки на передовую были собраны тактические носилки, толстовки, балаклавы, перчатки, маскхалаты, маскировочные сети и продукты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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