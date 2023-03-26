Пермяки помогли собрать груз, который раздадут бойцам на линии фронта

27 марта 2023 в 06:42 Размер текста - 17 +

Груз передадут участникам СВО Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Пермского края приняли участие в отправке на линию фронта большой партии помощи военнослужащим. Об этом сообщили волонтеры швейбата. «В пятницу (24 марта — прим. URA.RU) у нас была большая отправка. Ребята поедут напрямую, вдоль линии фронта. Будут раздавать вещи. Пусть пройдет все гладко!» — написано в telegram-канале «Шьем для наших по городам». Отдельную благодарность швейбат выразил закамскому ТОСу за взносы на приобретение тканей. В сообщении говорится, что активистам telegram-канала «Молот» были переданы сшитые носилки в количестве 63 штук. В Пермь для 935 артполка также направлены 12 толстовок. Помимо окопных свечей, большого количества маскировочных сетей, коробок с продуктами и расходников для нужд госпиталя в состав груза также были включены балаклавы, пятиточечники, термобелье, подгранатники, маскхалаты и рабочие перчатки. Ранее в Пермском крае готовились к отправке наборов сухого армейского душа и медикаментов в зону проведения спецоперации на Украине. Посылку должны передать бойцам казачьего батальона «Ермак». Жители региона оказывают поддержку военнослужащим на передовой практически с начала проведения спецоперации. По словам президента РФ Владимира Путина, стране не оставили выбора. Действия российских военных направлены на денацификацию и демилитаризацию Украины, а также защиту жителей Донбасса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Пермского края приняли участие в отправке на линию фронта большой партии помощи военнослужащим. Об этом сообщили волонтеры швейбата. «В пятницу (24 марта — прим. URA.RU) у нас была большая отправка. Ребята поедут напрямую, вдоль линии фронта. Будут раздавать вещи. Пусть пройдет все гладко!» — написано в telegram-канале «Шьем для наших по городам». Отдельную благодарность швейбат выразил закамскому ТОСу за взносы на приобретение тканей. В сообщении говорится, что активистам telegram-канала «Молот» были переданы сшитые носилки в количестве 63 штук. В Пермь для 935 артполка также направлены 12 толстовок. Помимо окопных свечей, большого количества маскировочных сетей, коробок с продуктами и расходников для нужд госпиталя в состав груза также были включены балаклавы, пятиточечники, термобелье, подгранатники, маскхалаты и рабочие перчатки. Ранее в Пермском крае готовились к отправке наборов сухого армейского душа и медикаментов в зону проведения спецоперации на Украине. Посылку должны передать бойцам казачьего батальона «Ермак». Жители региона оказывают поддержку военнослужащим на передовой практически с начала проведения спецоперации. По словам президента РФ Владимира Путина, стране не оставили выбора. Действия российских военных направлены на денацификацию и демилитаризацию Украины, а также защиту жителей Донбасса.