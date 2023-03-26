Пермяки помогли собрать груз, который раздадут бойцам на линии фронта

Жители Пермского края приняли участие в отправке на линию фронта большой партии помощи военнослужащим. Об этом сообщили волонтеры швейбата.
«В пятницу (24 марта — прим. URA.RU) у нас была большая отправка. Ребята поедут напрямую, вдоль линии фронта. Будут раздавать вещи. Пусть пройдет все гладко!» — написано в telegram-канале «Шьем для наших по городам». Отдельную благодарность швейбат выразил закамскому ТОСу за взносы на приобретение тканей.
В сообщении говорится, что активистам telegram-канала «Молот» были переданы сшитые носилки в количестве 63 штук. В Пермь для 935 артполка также направлены 12 толстовок. Помимо окопных свечей, большого количества маскировочных сетей, коробок с продуктами и расходников для нужд госпиталя в состав груза также были включены балаклавы, пятиточечники, термобелье, подгранатники, маскхалаты и рабочие перчатки.
Ранее в Пермском крае готовились к отправке наборов сухого армейского душа и медикаментов в зону проведения спецоперации на Украине. Посылку должны передать бойцам казачьего батальона «Ермак». Жители региона оказывают поддержку военнослужащим на передовой практически с начала проведения спецоперации. По словам президента РФ Владимира Путина, стране не оставили выбора. Действия российских военных направлены на денацификацию и демилитаризацию Украины, а также защиту жителей Донбасса.
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