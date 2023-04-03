С компаний челябинского олигарха банк требует взыскать около 12 млрд рублей

04 апреля 2023 в 14:07 Размер текста - 17 +

От компаний Игоря Зюзина требуют почти 12 млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С двух компаний холдинга «Мечел» Игоря Зюзина Газпромбанк намеревается взыскать 11,9 млрд рублей. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, подано два иска к ПАО «Мечел» и ООО «Управляющая компания „Мечел-Сталь“». «Истец АО «Газпромбанк». Ответчиками по делу выступают ООО и ООО «Управляющая компания «Мечел-Сталь»» и ПАО «Мечел», — отмечается на сайте Арбитражного суда Москвы. Иски зарегистрированы 3 апреля. При этом один из них финансовых претензий не содержит. Для уточнения информации URA.RU обратился в пресс-службы холдинга «Мечел» и Газпромбанка. На момент публикации материала ответов не поступило. Игорь Зюзин является основным акционером холдинга. В ПАО «Мечел» ему принадлежит около 26% акций. Холдинг выступает единственным владельцем управляющей компании. «Мечел-Сталь», согласно данным СБИС, оказывает экспертные и оценочные услуги.

С двух компаний холдинга «Мечел» Игоря Зюзина Газпромбанк намеревается взыскать 11,9 млрд рублей. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, подано два иска к ПАО «Мечел» и ООО «Управляющая компания „Мечел-Сталь“». «Истец АО «Газпромбанк». Ответчиками по делу выступают ООО и ООО «Управляющая компания «Мечел-Сталь»» и ПАО «Мечел», — отмечается на сайте Арбитражного суда Москвы. Иски зарегистрированы 3 апреля. При этом один из них финансовых претензий не содержит. Для уточнения информации URA.RU обратился в пресс-службы холдинга «Мечел» и Газпромбанка. На момент публикации материала ответов не поступило. Игорь Зюзин является основным акционером холдинга. В ПАО «Мечел» ему принадлежит около 26% акций. Холдинг выступает единственным владельцем управляющей компании. «Мечел-Сталь», согласно данным СБИС, оказывает экспертные и оценочные услуги.