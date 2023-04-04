Песков призвал не сравнивать Украину с Финляндией

Спецоперация на Украине отличается от вступления Финляндии в НАТО. Эти ситуации не стоит сравнивать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это [присоединение Финляндии] не может не влиять на характер двухсторонних отношений с теми государствами, которые становятся новыми членами НАТО. Альянс является враждебной структурой для РФ. Ситуация с Украиной сильно отличается. Вряд ли стоит сравнивать», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Финляндия станет членом НАТО 4 апреля. Дмитрий Песков пообещал, что Россия примет контрмеры, реагируя на расширение альянса.
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