Песков призвал не сравнивать Украину с Финляндией

04 апреля 2023 в 14:52 Размер текста - 17 +

Присоединение Финляндии к НАТО и конфликт с Украиной совершенно разные ситуации, отметил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Швеция и Финляндия вступают в НАТО Спецоперация на Украине отличается от вступления Финляндии в НАТО. Эти ситуации не стоит сравнивать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это [присоединение Финляндии] не может не влиять на характер двухсторонних отношений с теми государствами, которые становятся новыми членами НАТО. Альянс является враждебной структурой для РФ. Ситуация с Украиной сильно отличается. Вряд ли стоит сравнивать», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Финляндия станет членом НАТО 4 апреля. Дмитрий Песков пообещал, что Россия примет контрмеры, реагируя на расширение альянса.

Спецоперация на Украине отличается от вступления Финляндии в НАТО. Эти ситуации не стоит сравнивать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это [присоединение Финляндии] не может не влиять на характер двухсторонних отношений с теми государствами, которые становятся новыми членами НАТО. Альянс является враждебной структурой для РФ. Ситуация с Украиной сильно отличается. Вряд ли стоит сравнивать», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Финляндия станет членом НАТО 4 апреля. Дмитрий Песков пообещал, что Россия примет контрмеры, реагируя на расширение альянса.