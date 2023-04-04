Песков призвал не сравнивать Украину с Финляндией

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Дмитрий Песков на пресс-подходе. Москва, песков дмитрий
Присоединение Финляндии к НАТО и конфликт с Украиной совершенно разные ситуации, отметил Дмитрий Песков Фото:
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Спецоперация на Украине отличается от вступления Финляндии в НАТО. Эти ситуации не стоит сравнивать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это [присоединение Финляндии] не может не влиять на характер двухсторонних отношений с теми государствами, которые становятся новыми членами НАТО. Альянс является враждебной структурой для РФ. Ситуация с Украиной сильно отличается. Вряд ли стоит сравнивать», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Финляндия станет членом НАТО 4 апреля. Дмитрий Песков пообещал, что Россия примет контрмеры, реагируя на расширение альянса.

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Спецоперация на Украине отличается от вступления Финляндии в НАТО. Эти ситуации не стоит сравнивать. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Это [присоединение Финляндии] не может не влиять на характер двухсторонних отношений с теми государствами, которые становятся новыми членами НАТО. Альянс является враждебной структурой для РФ. Ситуация с Украиной сильно отличается. Вряд ли стоит сравнивать», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Финляндия станет членом НАТО 4 апреля. Дмитрий Песков пообещал, что Россия примет контрмеры, реагируя на расширение альянса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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