В Кремле пообещали ответить на вступление Финляндии в НАТО

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Дмитрий Песков. Москва, песков дмитрий
Расширение НАТО — это угроза для безопасности России, заявил Дмитрий Песков Фото:
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Швеция и Финляндия вступают в НАТО

Расширение НАТО является угрозой для безопасности России, что вынуждает принимать контрмеры. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В Кремле считают, что присоединение Финляндии вызывает обострение ситуации. Расширение НАТО это посягательство на безопасность России, что вынуждает принимать контрмеры для обеспечения безопасности страны», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он отметил, что меры будут организованы в зависимости от ситуации.

Финляндия официально вступит в НАТО 4 апреля. Страна станет 31-м членом альянса.

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Расширение НАТО является угрозой для безопасности России, что вынуждает принимать контрмеры. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «В Кремле считают, что присоединение Финляндии вызывает обострение ситуации. Расширение НАТО это посягательство на безопасность России, что вынуждает принимать контрмеры для обеспечения безопасности страны», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он отметил, что меры будут организованы в зависимости от ситуации. Финляндия официально вступит в НАТО 4 апреля. Страна станет 31-м членом альянса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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