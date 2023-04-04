В Кремле пообещали ответить на вступление Финляндии в НАТО

Расширение НАТО является угрозой для безопасности России, что вынуждает принимать контрмеры. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«В Кремле считают, что присоединение Финляндии вызывает обострение ситуации. Расширение НАТО это посягательство на безопасность России, что вынуждает принимать контрмеры для обеспечения безопасности страны», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он отметил, что меры будут организованы в зависимости от ситуации.
Финляндия официально вступит в НАТО 4 апреля. Страна станет 31-м членом альянса.
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