В Кремле пообещали ответить на вступление Финляндии в НАТО

04 апреля 2023 в 14:50 Размер текста - 17 +

Расширение НАТО — это угроза для безопасности России, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Швеция и Финляндия вступают в НАТО Расширение НАТО является угрозой для безопасности России, что вынуждает принимать контрмеры. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «В Кремле считают, что присоединение Финляндии вызывает обострение ситуации. Расширение НАТО это посягательство на безопасность России, что вынуждает принимать контрмеры для обеспечения безопасности страны», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он отметил, что меры будут организованы в зависимости от ситуации. Финляндия официально вступит в НАТО 4 апреля. Страна станет 31-м членом альянса.

Расширение НАТО является угрозой для безопасности России, что вынуждает принимать контрмеры. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «В Кремле считают, что присоединение Финляндии вызывает обострение ситуации. Расширение НАТО это посягательство на безопасность России, что вынуждает принимать контрмеры для обеспечения безопасности страны», — подчеркнул Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Он отметил, что меры будут организованы в зависимости от ситуации. Финляндия официально вступит в НАТО 4 апреля. Страна станет 31-м членом альянса.