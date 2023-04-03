03 апреля 2023

В Нижневартовске перенесли открытие крупного торгового центра

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие нового филиала Музея истории Екатеринбурга "Центр Авангарда" на Ленина 52. Екатеринбург, красная лента, ножницы, перерезание ленточки, л52
Открытие торгового центра отложено Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) перенесли открытие нового торгово-спортивного центра возле Комсомольского озера. Изначально комплекс планировали запустить в работу в конце марта. Информацию URA.RU подтвердил представитель застройщика.

«Все верно, перенесли открытие [торгового центра]. Пока новых точных сроков назвать не можем», — прокомментировали журналисту агентства в отделе маркетинга компании «Югра-Строй». Причину задержки открытия центра в компании не назвали.

Комплекс будет состоять из двух этажей. По информации застройщика, на первом расположатся магазины коротких покупок, а на втором откроют спортивный центр, разделенный на несколько зон.

Ранее URA.RU рассказывало, что торговый центр готовят к запуску. Тогда агентство просило эксперта в строительной отрасли и гендиректора союза «СРО «ОПУС» Сергея Чабана оценить объект. «Подобный формат торговых центров хорошо подходит для возведения объектов в условиях сложившейся внутригородской застройки», — говорил эксперт.

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В Нижневартовске (ХМАО) перенесли открытие нового торгово-спортивного центра возле Комсомольского озера. Изначально комплекс планировали запустить в работу в конце марта. Информацию URA.RU подтвердил представитель застройщика. «Все верно, перенесли открытие [торгового центра]. Пока новых точных сроков назвать не можем», — прокомментировали журналисту агентства в отделе маркетинга компании «Югра-Строй». Причину задержки открытия центра в компании не назвали. Комплекс будет состоять из двух этажей. По информации застройщика, на первом расположатся магазины коротких покупок, а на втором откроют спортивный центр, разделенный на несколько зон. Ранее URA.RU рассказывало, что торговый центр готовят к запуску. Тогда агентство просило эксперта в строительной отрасли и гендиректора союза «СРО «ОПУС» Сергея Чабана оценить объект. «Подобный формат торговых центров хорошо подходит для возведения объектов в условиях сложившейся внутригородской застройки», — говорил эксперт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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