03 апреля 2023

В Шадринске дети прыгают по поддонам, чтобы добраться в подтопленную школу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города перед международной промышленной выставкой "ИННОПРОМ-2017". Екатеринбург, лужа, плохая погода, ливень, дождь
В Шадринске затопило вход в школу талыми водами Фото:

В Шадринске (Курганская область) учащиеся школы №15 вынуждены прыгать по поддонам, чтобы добраться до входа в здание. Школу недавно отремонтировали, но эффективную систему водоотведения сделать так и не смогли. Об этом написал местный житель на курганском портале «Обратись».

«Вход в школу №15, а также прилегающая территория ежегодно заполняются талыми водами. Потоп образуется даже после сильных ливней. Необходимо решить проблему, чтобы дети не прыгали по деревянным поддонам», — написал в жалобе шадринец.

Администрация Шадринска сообщила в ответе, что разделяет обеспокоенность горожан. Но, к сожалению, пока единственный выход из ситуации — это откачка воды. Власти уточнили, что капремонт в образовательном учреждении был проведен в 2022 году. В будущем планируется благоустроить территорию школы №15.

Ранее URA.RU сообщало, что шадринцы пожаловались на зловонную лужу во дворе дома №4 на Мальцевском тракте. На ситуацию отреагировали власти, начался ремонт коммуникаций.

По пути в школу Шадринска дети прыгают по поддонам
По пути в школу Шадринска дети прыгают по поддонам

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В Шадринске (Курганская область) учащиеся школы №15 вынуждены прыгать по поддонам, чтобы добраться до входа в здание. Школу недавно отремонтировали, но эффективную систему водоотведения сделать так и не смогли. Об этом написал местный житель на курганском портале «Обратись». «Вход в школу №15, а также прилегающая территория ежегодно заполняются талыми водами. Потоп образуется даже после сильных ливней. Необходимо решить проблему, чтобы дети не прыгали по деревянным поддонам», — написал в жалобе шадринец. Администрация Шадринска сообщила в ответе, что разделяет обеспокоенность горожан. Но, к сожалению, пока единственный выход из ситуации — это откачка воды. Власти уточнили, что капремонт в образовательном учреждении был проведен в 2022 году. В будущем планируется благоустроить территорию школы №15. Ранее URA.RU сообщало, что шадринцы пожаловались на зловонную лужу во дворе дома №4 на Мальцевском тракте. На ситуацию отреагировали власти, начался ремонт коммуникаций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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