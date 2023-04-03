В Шадринске затопило вход в школу талыми водами Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Шадринске (Курганская область) учащиеся школы №15 вынуждены прыгать по поддонам, чтобы добраться до входа в здание. Школу недавно отремонтировали, но эффективную систему водоотведения сделать так и не смогли. Об этом написал местный житель на курганском портале «Обратись».

«Вход в школу №15, а также прилегающая территория ежегодно заполняются талыми водами. Потоп образуется даже после сильных ливней. Необходимо решить проблему, чтобы дети не прыгали по деревянным поддонам», — написал в жалобе шадринец.

Администрация Шадринска сообщила в ответе, что разделяет обеспокоенность горожан. Но, к сожалению, пока единственный выход из ситуации — это откачка воды. Власти уточнили, что капремонт в образовательном учреждении был проведен в 2022 году. В будущем планируется благоустроить территорию школы №15.

Ранее URA.RU сообщало, что шадринцы пожаловались на зловонную лужу во дворе дома №4 на Мальцевском тракте. На ситуацию отреагировали власти, начался ремонт коммуникаций.