03 апреля 2023

Двор в курганском городе топит канализационными водами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленая лужа. Курган, жкх, прорыв канализации, яма с водой
Проблема с канализационными водами возникла в Шадринске (архивное фото) Фото:

В городе Шадринске Курганской области из-за проблем с канализационным коллектором во дворе у жилого дома образовалась лужа из зловонных сточных вод, которую не получается убрать четыре дня. Об этом местный житель написал в группе соцсети «ВКонтакте» «Шадринск Подслушано».

«Во двор нашего дома, расположенного по адресу г. Шадринск, Мальцевский тракт, 4, вот уже четыре дня стекают канализационные воды из четырех интернатов, горбольницы и домов, расположенных по Мальцевскому тракту. Двор затоплен, запах ужасный», — написал горожанин.

Он отметил, что в воскресенье эту лужу откачали, но сточные воды продолжили стекать в лужу. На ситуацию отреагировали власти. «Произошла аварийная ситуация — вышел из строя канализационный коллектор. Понимаем недовольство жителей, но работы ведутся, уже заменено 200 метров коммуникаций. Сегодня работы по откачке завершат, коллектор запустят», — объяснили в комментариях под постом представители мэрии. Они добавили, что этот вопрос находится на контроле главы города.

Ранее жители Шадринска жаловались, что в местную реку Канаш сливают сточные воды. Представители власти выезжали на место, но не обнаружили никаких протечек канализации.

Жители сообщают, что не могут избавиться от лужи четыре дня
Жители сообщают, что не могут избавиться от лужи четыре дня
Фото:

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В городе Шадринске Курганской области из-за проблем с канализационным коллектором во дворе у жилого дома образовалась лужа из зловонных сточных вод, которую не получается убрать четыре дня. Об этом местный житель написал в группе соцсети «ВКонтакте» «Шадринск Подслушано». «Во двор нашего дома, расположенного по адресу г. Шадринск, Мальцевский тракт, 4, вот уже четыре дня стекают канализационные воды из четырех интернатов, горбольницы и домов, расположенных по Мальцевскому тракту. Двор затоплен, запах ужасный», — написал горожанин. Он отметил, что в воскресенье эту лужу откачали, но сточные воды продолжили стекать в лужу. На ситуацию отреагировали власти. «Произошла аварийная ситуация — вышел из строя канализационный коллектор. Понимаем недовольство жителей, но работы ведутся, уже заменено 200 метров коммуникаций. Сегодня работы по откачке завершат, коллектор запустят», — объяснили в комментариях под постом представители мэрии. Они добавили, что этот вопрос находится на контроле главы города. Ранее жители Шадринска жаловались, что в местную реку Канаш сливают сточные воды. Представители власти выезжали на место, но не обнаружили никаких протечек канализации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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