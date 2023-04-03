Проблема с канализационными водами возникла в Шадринске (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В городе Шадринске Курганской области из-за проблем с канализационным коллектором во дворе у жилого дома образовалась лужа из зловонных сточных вод, которую не получается убрать четыре дня. Об этом местный житель написал в группе соцсети «ВКонтакте» «Шадринск Подслушано».

«Во двор нашего дома, расположенного по адресу г. Шадринск, Мальцевский тракт, 4, вот уже четыре дня стекают канализационные воды из четырех интернатов, горбольницы и домов, расположенных по Мальцевскому тракту. Двор затоплен, запах ужасный», — написал горожанин.

Он отметил, что в воскресенье эту лужу откачали, но сточные воды продолжили стекать в лужу. На ситуацию отреагировали власти. «Произошла аварийная ситуация — вышел из строя канализационный коллектор. Понимаем недовольство жителей, но работы ведутся, уже заменено 200 метров коммуникаций. Сегодня работы по откачке завершат, коллектор запустят», — объяснили в комментариях под постом представители мэрии. Они добавили, что этот вопрос находится на контроле главы города.

Ранее жители Шадринска жаловались, что в местную реку Канаш сливают сточные воды. Представители власти выезжали на место, но не обнаружили никаких протечек канализации.