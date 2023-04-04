Дело высокопоставленного челябинского силовика направили в суд

Над Маратом Танжарыковым скоро начнется судебный процесс Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Материалы уголовного дела в отношении заместителя начальника отдела полиции «Калининский» челябинского УМВД Марата Танжарыкова, обвиняемого в получении крупной взятки, направили в суд. Об этом 4 апреля URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Следственные мероприятия завершены, обвинительное заключение утверждено. После регистрации дела в суде будет известна дата первого заседания», — рассказал источник.

URA.RU связалось с пресс-службой Калининского райсуда. Там сообщили, что данных по этому делу пока нет и попросили перезвонить позднее.

В пресс-службе ГУ МВД по региону URA.RU сообщили, что полицейский отстранен от исполнения своих служебных обязанностей. В случае доказательства его вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям. Сотрудникам, преступившим закон и предавшим интересы службы, не место в рядах полиции.

Танжакаров был задержан в июне 2022 года сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД по региону. Ему предъявили обвинения в получении взятки в особо крупном размере от одного из коммерсантов, занимающимся незаконной торговлей. По данным следствия, полицейский за деньги помогал бизнесмену избегать уголовных дел, а в случае изъятия товара — возвращал его обратно.