Высокопоставленного силовика задержали в Челябинске со взяткой

По данным следствия, сотрудник полиции получил взятку от торговцев контрафактом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске задержан заместитель начальник отдела полиции «Калининский» челябинского УМВД Марат Танжарыков. Его подозревают в получении вятки на сумму около 500 тысяч рублей, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Преступление выявили сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД по Челябинской области, где с приходом нового руководства фактически своими силами идет зачистка нечистых на руку сотрудников. Танжарыков получил около 500 тысяч рублей от представителей незаконного бизнеса по продаже контрафактного табака», — рассказал источник.

Танжарыков признал причастность к преступлению по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»). Он выразил готовность о сотрудничестве со следствием. Источник URA.RU не исключает, что в рамках этого уголовного дела будет задержан еще один силовик.

В пресс-службу СУ СКР области направлен запрос, комментарии будут позднее. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области URA.RU подтвердили, что оперативниками подразделения собственной безопасности пресечена противоправная деятельность сотрудника райотдела полиции. Предварительно установлено, что должностное лицо за деньги оказывало покровительство директору фирмы, занимавшейся нелегальной продажей немаркированного табака. В частности, коммерсант не привлекался к ответственности, а в случае изъятия продукция возвращалась ему обратно.

«В настоящее время полицейский отстранен от исполнения должностных обязанностей. Проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств, собранные материалы переданы в органы Следственного комитета Российской Федерации. В случае установления вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен к ответственности, его непосредственные руководители понесут строгую дисциплинарную ответственность», — рассказали в пресс-службе.