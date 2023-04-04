За сбор грибов из Красной книги грозит срок до девяти лет

04 апреля 2023 в 16:23 Размер текста - 17 +

За сбор грибов из Красной книги будет грозить штраф до миллиона рублей и лишение свободы (архивное фото) Фото: Александр Ельчищев © URA.RU Госдума приняла закон, который устанавливает уголовную ответственность за незаконный сбор и уничтожение особо ценных растений и грибов из Красной книги России. За преступление грозит наказание до девяти лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей. «Составы уголовных преступлений, а также санкции устанавливаются по аналогии со статьей 258.1 УК РФ. Максимальным наказанием по этой статье является лишение свободы на срок от 6 до 9 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей», — передает агентство «Интерфакс». Отмечается, что под действия статьи попадает незаконная добыча и оборот диких животных, растений и грибов, которые занесены в Красную книгу. Уголовная ответственность по данному закону будет наступать только после целенаправленного уничтожения, сбора и оборота. Действия, которые совершенны по неосторожности не будут попадать под действия статьи. Об этом заявил соавтор закона, председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Он также отметил, что в некоторых регионах России стало больше случаев уничтожения редких видов растений, которые занесены в Красную книгу.

Госдума приняла закон, который устанавливает уголовную ответственность за незаконный сбор и уничтожение особо ценных растений и грибов из Красной книги России. За преступление грозит наказание до девяти лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей. «Составы уголовных преступлений, а также санкции устанавливаются по аналогии со статьей 258.1 УК РФ. Максимальным наказанием по этой статье является лишение свободы на срок от 6 до 9 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей», — передает агентство «Интерфакс». Отмечается, что под действия статьи попадает незаконная добыча и оборот диких животных, растений и грибов, которые занесены в Красную книгу. Уголовная ответственность по данному закону будет наступать только после целенаправленного уничтожения, сбора и оборота. Действия, которые совершенны по неосторожности не будут попадать под действия статьи. Об этом заявил соавтор закона, председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Он также отметил, что в некоторых регионах России стало больше случаев уничтожения редких видов растений, которые занесены в Красную книгу.