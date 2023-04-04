Екатеринбуржцам стали поступать звонки от лжесотрудников ФСБ

Злоумышленники представляются сотрудниками ФСБ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Свердловчанам поступают звонки от мошенников, которые представляются сотрудниками ФСБ и других ведомств и пытаются украсть деньги. Один из таких случаев произошел с 67-летней пенсионеркой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе городского УМВД.

«В Екатеринбурге за минувшие сутки злоумышленники под видом сотрудников ФСБ, полиции и Центрального банка выманили у пенсионеров около трех миллионов рублей», — говорится в сообщении ведомства. Одну из пенсионерок убеждали, что ее средства пытаются похитить и настаивали на том, чтобы она перевела деньги на якобы безопасный счет в банке.

Силовики попросили горожан не поддаваться на уловки злоумышленников. Они могут представляться работниками банков и правоохранительных органов, угрожать потерей денег и требовать сообщить им данные карты. В таких случаях всегда звонят мошенники, а не представители власти или банков.