Екатеринбуржцам стали поступать звонки от лжесотрудников ФСБ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Граница Россия-Казахстан. Челябинск., фсб
Злоумышленники представляются сотрудниками ФСБ Фото:

Свердловчанам поступают звонки от мошенников, которые представляются сотрудниками ФСБ и других ведомств и пытаются украсть деньги. Один из таких случаев произошел с 67-летней пенсионеркой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе городского УМВД.

«В Екатеринбурге за минувшие сутки злоумышленники под видом сотрудников ФСБ, полиции и Центрального банка выманили у пенсионеров около трех миллионов рублей», — говорится в сообщении ведомства. Одну из пенсионерок убеждали, что ее средства пытаются похитить и настаивали на том, чтобы она перевела деньги на якобы безопасный счет в банке.

Силовики попросили горожан не поддаваться на уловки злоумышленников. Они могут представляться работниками банков и правоохранительных органов, угрожать потерей денег и требовать сообщить им данные карты. В таких случаях всегда звонят мошенники, а не представители власти или банков.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Свердловчанам поступают звонки от мошенников, которые представляются сотрудниками ФСБ и других ведомств и пытаются украсть деньги. Один из таких случаев произошел с 67-летней пенсионеркой. Об этом URA.RU сообщили в пресс-группе городского УМВД. «В Екатеринбурге за минувшие сутки злоумышленники под видом сотрудников ФСБ, полиции и Центрального банка выманили у пенсионеров около трех миллионов рублей», — говорится в сообщении ведомства. Одну из пенсионерок убеждали, что ее средства пытаются похитить и настаивали на том, чтобы она перевела деньги на якобы безопасный счет в банке. Силовики попросили горожан не поддаваться на уловки злоумышленников. Они могут представляться работниками банков и правоохранительных органов, угрожать потерей денег и требовать сообщить им данные карты. В таких случаях всегда звонят мошенники, а не представители власти или банков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...