Тюменские власти исполнят поручение Владимира Путина об участниках СВО

В Тюменской области по поручению президента РФ создадут комиссию для помощи участникам СВО и их семьям

04 апреля 2023 в 16:40 Размер текста - 17 +

Для поддержки участников СВО и их родных в Тюмени создали новую комиссию Фото: Денис Моргунов © URA.RU Власти Тюменской области создадут комиссию, которая будет заниматься помощью и поддержкой участников спецоперации и членов их семей. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Александр Моор. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил регионам заняться адресным сопровождением данных категорий россиян. «В соответствии с перечнем поручений по реализации послания президента Федеральному собранию, утвержденным президентом РФ, создать региональную межведомственную комиссию по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации. Распоряжение подписано губернатором Тюменской области Александром Моором. В состав комиссии войдут 19 человек, собираться они будут еженедельно. Это чиновники, общественники, представители духовенства и прочие. Возглавит новый орган вице-губернатор Ольга Кузнечевских. В задачи комиссии будет входить отработка проблемных вопросов, с которыми сталкиваются участники СВО и их родные. Им будут помогать в трудоустройстве, оказывать психологическую помощь, предоставлять медицинскую реабилитацию и прочие услуги.

Власти Тюменской области создадут комиссию, которая будет заниматься помощью и поддержкой участников спецоперации и членов их семей. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Александр Моор. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил регионам заняться адресным сопровождением данных категорий россиян. «В соответствии с перечнем поручений по реализации послания президента Федеральному собранию, утвержденным президентом РФ, создать региональную межведомственную комиссию по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации. Распоряжение подписано губернатором Тюменской области Александром Моором. В состав комиссии войдут 19 человек, собираться они будут еженедельно. Это чиновники, общественники, представители духовенства и прочие. Возглавит новый орган вице-губернатор Ольга Кузнечевских. В задачи комиссии будет входить отработка проблемных вопросов, с которыми сталкиваются участники СВО и их родные. Им будут помогать в трудоустройстве, оказывать психологическую помощь, предоставлять медицинскую реабилитацию и прочие услуги.