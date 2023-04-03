Тюменские власти исполнят поручение Владимира Путина об участниках СВО

Власти Тюменской области создадут комиссию, которая будет заниматься помощью и поддержкой участников спецоперации и членов их семей. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Александр Моор. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил регионам заняться адресным сопровождением данных категорий россиян.
«В соответствии с перечнем поручений по реализации послания президента Федеральному собранию, утвержденным президентом РФ, создать региональную межведомственную комиссию по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей», — говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации. Распоряжение подписано губернатором Тюменской области Александром Моором.
В состав комиссии войдут 19 человек, собираться они будут еженедельно. Это чиновники, общественники, представители духовенства и прочие. Возглавит новый орган вице-губернатор Ольга Кузнечевских.
В задачи комиссии будет входить отработка проблемных вопросов, с которыми сталкиваются участники СВО и их родные. Им будут помогать в трудоустройстве, оказывать психологическую помощь, предоставлять медицинскую реабилитацию и прочие услуги.
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